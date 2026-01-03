рф вдарила ракетами по Черкащині: є поранені

Війська рф вдень 3 січня завдали ракетного удару по Золотоніському району Черкаської області. Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

За його словами, двох поранених доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Решті надали необхідну допомогу на місці.

За попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено об’єкти житлової інфраструктури, а також приватне підприємство. На місці ворожого удару працюють усі екстрені та профільні служби. Додатково розгорнуто пункт незламності й обігріву для місцевих мешканців.

“За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками різною мірою пошкоджено п’ять багатоквартирних одно- та двоповерхівок, з десяток приватних будинків, а також будівлі кількох приватних підприємств. Повибивало вікна в закладі освіти та гуртожитку”, повідомив очільник ОВА.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили факт ракетної атаки по місту Золотоноша та повідомили про п’ятьох травмованих. Рятувальники також надають психологічну допомогу людям, які перебувають у стані стресу після обстрілу.

📢 «На місці ворожого удару рятувальники надають психологічну підтримку населенню. Удень російські війська завдали ракетного удару по місту Золотоноша. За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство. Травмовано пʼять осіб», – повідомили рятувальники ДСНС.

🔹 На місці події працює психолог Головного управління ДСНС, який допомагає стабілізувати емоційний стан населення, зменшити прояви паніки та гострого стресу.

Є також наші соціальні партнери з обласного Червоного Хреста з командою: вони розгорнули мобільні теплопункти, допомагають із першочерговими будівельними матеріалами.

