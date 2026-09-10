Атака на Дніпро 10 вересня: двоє загиблих, п’ятеро поранених

У Дніпрі 10 вересня російські війська двічі атакували підприємство харчової промисловості. Після повторного удару загинули двоє людей. За оновленими даними Дніпропетровської ОВА, поранені п’ятеро людей, серед них дитина.

Про наслідки атаки повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

⚠️ Повторний удар припав на те саме підприємство

Вранці очільник ОВА повідомив про пошкодження підприємства харчової промисловості у Дніпрі. За попередніми даними після першої атаки, постраждалих не було.

Згодом російські війська знову вдарили по цьому об’єкту. Після повторної атаки стало відомо про загиблих і поранених.

📢 «Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Ворог повторно атакував Дніпро. Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа», — зазначив Ганжа.

Серед поранених є дитина

Пізніше обласна адміністрація уточнила, що кількість поранених зросла з двох до п’яти.

📢 «‼️Уже пʼятеро поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них одна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу», — йдеться в оновленому повідомленні ОВА.

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У початковому повідомленні ДСНС також ішлося про двох загиблих і двох поранених. Оновлення щодо п’ятьох постраждалих адміністрація оприлюднила згодом.

Вогонь охопив автомобілі та мікроавтобуси

За даними ДСНС, унаслідок влучання пошкоджене підприємство харчової промисловості. Поруч із ним спалахнула пожежа. Вогонь охопив 12 легкових автомобілів і два мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання.

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Тієї ж ночі російські війська атакували Кривий Ріг. За даними ОВА, там поранені п’ятеро людей. Двох чоловіків госпіталізували: 42-річного — у важкому стані, 41-річного — у стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих у Кривому Розі лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені багатоквартирний будинок та приватні оселі.

👉 Також нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва вранці 10 вересня російський безпілотник упав на територію автозаправної станції (АЗС). За уточненими даними міського голови Віталія Кличка, постраждали четверо людей.