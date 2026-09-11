Обстріл Краматорська: двоє загиблих, пошкоджений 21 будинок

російський обстріл приватного сектору Краматорська забрав життя двох чоловіків. Пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль. Про наслідки атаки ДСНС повідомила ввечері 11 вересня.

Того ж дня у Ясногірці Краматорської громади російський дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Загинув працівник швидкої, ще двоє людей зазнали поранень.

У Краматорську снаряд зруйнував житловий будинок

📢 «Окупанти завдали удару по приватному сектору міста», — повідомили рятувальники.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю його зруйнував. Під завалами опинився господар оселі. Чоловік отримав смертельні травми та загинув на місці.

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Загалом ДСНС повідомила про двох загиблих унаслідок цього обстрілу. Обставин загибелі другого чоловіка рятувальники не уточнили.

У Ясногірці дрон атакував швидку

Опівдні 11 вересня російський безпілотник ударив по автомобілю екстреної медичної допомоги в Ясногірці. За повідомленням начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, загинув один працівник швидкої. Ще двоє людей поранені.

Після влучання автомобіль загорівся. Рятувальники ліквідували пожежу. Також вони загасили автомобіль, який спалахнув через окрему російську атаку в Краматорську.

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Напередодні авіаудари поранили 22 людей

10 вересня російські війська завдали авіаударів по Краматорську та селищу Біленьке. За даними поліції, було шість ударів.

Поранень зазнали 22 людини, серед них — восьмимісячна дитина. Влучання зафіксували поблизу освітніх закладів та житлової забудови, повідомляє Суспільне Донбас.

👉 Також нагадаємо, що у п’ятницю, 11 вересня, російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Серед поранених — рятувальник, який потрапив під повторний удар.