Мапа релокації бізнесу Сходу України: до створення долучилися близько 200 підприємств

Приблизно 200 підприємств долучилися до ініціативи зі створення мапи релокації бізнесу Сходу України. Розробку інтерактивного ресурсу обговорили 10 вересня під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Заступник голови ОДА Олексій Смирнов пояснив, що мапа міститиме інформацію про приватні компанії. Нею зможуть користуватися громадяни, підприємці, інвестори та державні органи.

За його словами, такий інструмент допомагатиме знаходити постачальників, підрядників або потенційних покупців. Пошук охоплюватиме як окремі регіони, так і всю країну.

Мапу релокації бізнесу Сходу України розробляють на базі Google Maps. Про стан роботи розповів координатор редакції «Свої.City» Олександр Білінський.

📝 Що вже розробили та які функції планують

За словами Білінського, більшу частину розробки вже виконали, зокрема підготували дизайн. Функціонал ресурсу сформували за результатами поглиблених інтерв’ю з представниками десяти релокованих підприємств.

Окрему увагу команда приділяє системі фільтрів для пошуку компаній. Її розробляють також з урахуванням потреб міжнародних донорів і потенційних інвесторів.

Надалі до ресурсу планують додати чат-бот та інструменти штучного інтелекту. Ці можливості були представлені як наступні напрями розвитку мапи.

На момент зустрічі до ініціативи долучилися приблизно 200 підприємств. Дату відкриття ресурсу для користувачів у повідомленні ОВА не зазначено.

ℹ️ Як долучитися до мапи релокації бізнесу

З питань участі підприємцям пропонують звертатися до редакції «Свої.City». В ОВА оприлюднили такі контакти проєкту:

телефон: +380 50 642 55 75 ;

; електронна пошта: svoicity@gmail.com.

Матеріали, представлені під час онлайн-зустрічі, оприлюднені за 👉 посиланням на презентацію.

1 з 3

📌 Також нагадаємо, що для членів Луганського регіонального молодіжного конгресу провели навчальну зустріч із представниками обласної адміністрації та податкової служби. Учасники на чолі з Каріною Ігнатушою розглянули формування місцевих бюджетів, податкові надходження та підготовку стратегій розвитку.