ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Мапа релокації бізнесу Сходу України: до створення долучилися близько 200 підприємств

Денис Молотов
Денис Молотов
Мапа релокації бізнесу Сходу України: до створення долучилися близько 200 підприємств
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Приблизно 200 підприємств долучилися до ініціативи зі створення мапи релокації бізнесу Сходу України. Розробку інтерактивного ресурсу обговорили 10 вересня під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Заступник голови ОДА Олексій Смирнов пояснив, що мапа міститиме інформацію про приватні компанії. Нею зможуть користуватися громадяни, підприємці, інвестори та державні органи.

За його словами, такий інструмент допомагатиме знаходити постачальників, підрядників або потенційних покупців. Пошук охоплюватиме як окремі регіони, так і всю країну.

Мапу релокації бізнесу Сходу України розробляють на базі Google Maps. Про стан роботи розповів координатор редакції «Свої.City» Олександр Білінський.

📝 Що вже розробили та які функції планують

За словами Білінського, більшу частину розробки вже виконали, зокрема підготували дизайн. Функціонал ресурсу сформували за результатами поглиблених інтерв’ю з представниками десяти релокованих підприємств.

Окрему увагу команда приділяє системі фільтрів для пошуку компаній. Її розробляють також з урахуванням потреб міжнародних донорів і потенційних інвесторів.

Надалі до ресурсу планують додати чат-бот та інструменти штучного інтелекту. Ці можливості були представлені як наступні напрями розвитку мапи.

На момент зустрічі до ініціативи долучилися приблизно 200 підприємств. Дату відкриття ресурсу для користувачів у повідомленні ОВА не зазначено.

ℹ️ Як долучитися до мапи релокації бізнесу

З питань участі підприємцям пропонують звертатися до редакції «Свої.City». В ОВА оприлюднили такі контакти проєкту:

Матеріали, представлені під час онлайн-зустрічі, оприлюднені за 👉 посиланням на презентацію.

📌 Також нагадаємо, що для членів Луганського регіонального молодіжного конгресу провели навчальну зустріч із представниками обласної адміністрації та податкової служби. Учасники на чолі з Каріною Ігнатушою розглянули формування місцевих бюджетів, податкові надходження та підготовку стратегій розвитку.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено про підозру пособниці агресора: забезпечує воєнну логістику рф на Луганщині

КРИМІНАЛ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва

ВАЖЛИВО

«Не бачу сенсу платити»: як міністр Улютін вирішив зекономити на людях з інвалідністю

ВЛАДА

Лубінець про ТЦК: після конфлікту у Львові потрібні зміни

ВАЖЛИВО

Поки не Доктор Браун: у голови «Київського режиму» зірвався захист дисертації

ЕКСКЛЮЗИВ

Нічна атака росії на Київщину: постраждало 11 районів міста і області, є жертви

ПОДІЇ

На Полтавщині затримали підприємця із Сіверськодонецька за підозрою в допомозі армії рф

КРИМІНАЛ

Охорона на десятиліття: у Раді пропонують захищати колишніх топпосадовців

ВЛАДА

У Раді пропонують продовжувати засідання в укритті під час тривог

ПОЛІТИКА

Інвестиції Трампа в нафтогаз подорожчали на $1,5–4,4 млн

ЕКОНОМІКА

Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях – що зміниться для Київщини з 10 вересня

ПОДІЇ

OpenAI розглядає уповільнення розробки ШІ

ТЕХНОЛОГІЇ

«Власна справа 2.0»: у Дії відкрили заявки на гранти до 2,5 млн грн

ЕКОНОМІКА

Будинок у Козині: що з’ясували Bihus.Info та як відповів Кравченко

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що путін хоче укласти угоду щодо України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип