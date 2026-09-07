Справа Карфаген: фігурантку справи взяли під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 7 вересня обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, підозрюваній у справі «Карфаген». Суд постановив тримати її під вартою до 2 листопада 2026 року з можливістю внесення застави 20 млн грн.

Рішення підтвердила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Прокурор просив застосувати тримання під вартою та визначити альтернативну заставу в розмірі 50 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання.

Під час засідання Івахненко заперечила причетність до дій, які їй інкримінують. Вона заявила, що нічого не знає «ні про яку злочинну організацію», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас підозрювана підтвердила знайомство із Сергієм Кропивою. Характер їхніх стосунків вона не уточнила. За словами Івахненко, її затримали у Львові поблизу залізничного вокзалу. Пояснюючи свою поїздку, вона сказала, що «їхала на відпочинок».

Як Івахненко фігурує в матеріалах розслідування

На оприлюднених НАБУ записах Івахненко позначена як «Муза», а Сергій Кропива — як «Канцлер». За версією слідства, вона є близькою до нього особою.

У матеріалах справи йдеться про обговорення приховування відомостей про майно. На записах Івахненко приписують фразу: «У меня тут Порше, Лоро Пиана, часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?».

Кропива обіймав посаду заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. Саме цю посаду зазначають у повідомленнях про судовий розгляд.

⚖️ 6 вересня ВАКС обрав йому тримання під вартою з альтернативою застави 120 млн грн. Термін дії запобіжного заходу також визначили до 2 листопада 2026 року.

Що розслідують у справі «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо ймовірного покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна. Згодом антикорупційні органи заявили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації.

За версією слідства, її в середині 2025 року створив та очолив один із керівників структурного підрозділу ОГП. До діяльності він залучив працівників прокуратури й наближених осіб.

Слідство стверджує, що учасники отримували хабарі за неперешкоджання роботі шахрайських колцентрів. Від їхньої діяльності потерпали громадяни України та іноземці.

За даними антикорупційних органів, понад 20 млн грн витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно. Ще понад 10 млн грн розмістили на рахунках близьких осіб під виглядом підприємницьких доходів.

Окремо слідство повідомило про перереєстрацію активів вартістю понад 12 млн грн на третіх осіб. Серед них — нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.

В Офісі генпрокурора заявили про готовність сприяти розслідуванню. Руслан Кравченко згодом повідомив, що працівника ОГП, який фігурує у справі, вже відсторонили від виконання обов’язків. Досудове розслідування триває.