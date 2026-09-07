ООН закликала заборонити автономну зброю після повідомлень про російські ШІ-дрони в Україні

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав терміново заборонити зброю, здатну завдавати смертельних ударів без участі людини. Під час виступу в Женеві 7 вересня він окремо згадав повідомлення про застосування росією в Україні повністю автономних дронів.

Тюрк заявив, що його жахають повідомлення про загибель трьох українців унаслідок застосування такої системи. Водночас незалежного підтвердження того, що конкретний удар був здійснений саме повністю автономною зброєю, поки немає.

Reuters повідомляє, що Тюрк закликав до «термінової заборони зброї, яка може забирати життя без участі людини». Агентство окремо наголошує: воно не змогло незалежно перевірити повідомлення про використання росією таких дронів.

Автономне наведення вже давно використовується у війні, але повністю автономна летальна система — інший рівень технології. У такому випадку людина задає район або загальне завдання, а машина вже сама виявляє об’єкт, класифікує його та ухвалює рішення про фінальне наведення.

Найдетальніше описаний випадок такого застосування російського дрона стався у Запоріжжі.

The New York Times у розслідуванні від 24 серпня повідомляв, що російський безпілотник, який атакував район автозаправної станції, був запрограмований долетіти до визначеної зони, але вже поблизу цілі самостійно обрав конкретний об’єкт — імовірно, резервуари з пропаном. Унаслідок вибуху загинули троє людей: 19-річна студентка Тетяна Бубинець, 41-річний Олексій Свірін та 48-річний Роман Карпій.

Фахівці, військові та експерти, які досліджували уламки, повідомили виданню, що безпілотник не мав звичних засобів зв’язку з оператором, а всередині знаходився мінікомп’ютер, який використовувався для розпізнавання об’єктів і автономного наведення. Експерт Харківського авіаційного інституту Вадим Кушніков описував систему як заздалегідь запрограмований інструмент, навчений розпізнавати визначені об’єкти. Командувач ППО Запоріжжя полковник Сергій Мінаєв заявляв, що російські військові фактично випробовують технологію в реальних бойових умовах.

Що означає «повністю автономний» дрон

Більшість ударних безпілотників, які сьогодні застосовуються на фронті, не є повністю автономною зброєю.

FPV-дроном керує оператор. Інший безпілотник може летіти за координатами, отриманими до старту. Уже поширені й системи автоматичного донаведення, які допомагають утримувати вибрану оператором ціль на фінальній ділянці польоту.

Повністю автономна летальна система заходить далі: після запуску людина вже не обирає конкретну кінцеву ціль і не підтверджує удар. Саме такий сценарій викликає найбільше запитань у міжнародного права.

Як машина повинна визначити, чи є людина військовою або цивільною? Чи бачить вона, що військовий поранений, здається в полон або більше не бере участі у бойових діях? Хто відповідатиме за помилковий удар — оператор, командир, виробник чи розробник алгоритму?

На ці питання міжнародне право поки не має повної відповіді. Тому Тюрк 7 вересня підтримав заклики до заборони зброї, яка може самостійно ухвалювати рішення про позбавлення людини життя.

Ще 7 липня 2026 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також виступав за юридичну заборону летальних автономних систем, які самі обирають та атакують людей без людського контролю.

Нова частина сьогоднішнього виступу — пряме прив’язування цієї проблеми до повідомлень про російські автономні дрони в Україні.

Україна теж працює над автономними системами

Технологія не є винятково російською. Тюрк у своєму виступі також згадав повідомлення про випробування подібних систем Україною.

У червні 2026 року з’явилася інформація про українські експерименти з дронами, які могли самостійно шукати та атакувати визначені категорії військових цілей без зв’язку з оператором. Частина таких випробувань, за повідомленнями розробників, проводилася значно раніше біля Бахмута та Часового Яру. Українські розробники також уже використовують ШІ для автоматичного супроводження цілей, навігації без GPS і перехоплення російських ударних дронів.

Це не означає, що будь-який дрон зі штучним інтелектом є «роботом-вбивцею». Ключове питання — чи залишається за людиною рішення про застосування летальної сили.

Саме ця межа зараз поступово стирається. І український фронт стає одним із місць, де світ уперше бачить практичні наслідки технології, яку ще кілька років тому обговорювали переважно як майбутню проблему.

Заява Тюрка переводить дискусію на інший рівень. Тепер питання не лише в тому, яка сторона першою отримає масові автономні дрони, а й у тому, чи встигне міжнародне право визначити межі їхнього застосування раніше, ніж рішення про удар остаточно перейде від людини до алгоритму.