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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва
Фото ілюстративне / Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / 11.09.2026

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю, 11 вересня, прибув до Києва. Про свій приїзд він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter), опублікувавши фотографію з української столиці.

📢 «Доброго ранку з Києва», – написав Сікорський.

Подробиць візиту та запланованих зустрічей польський міністр у першому повідомленні не навів.

Напередодні Сікорський різко засуджував російські удари по Києву та цивільній інфраструктурі України. За його словами, повітряні атаки росії не здатні зламати український опір.

Коментуючи вересневі контакти американських представників із москвою та Києвом, глава польського МЗС наголосив:

📢 «Ми хотіли б, щоб війна завершилася, але без капітуляції України».

Сікорський також неодноразово виступав за посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, він закликав використати контакти президента Польщі Кароля Навроцького з президентом США Дональдом Трампом, щоб сприяти передачі Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Patriot».

Це не перший візит польського міністра до України цього року. У лютому 2026 року Сікорський також приїжджав до Києва напередодні роковин початку повномасштабного російського вторгнення.

👉 Також нагадаємо, що віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків цінувати союзи із західними державами та дружні відносини з Україною

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