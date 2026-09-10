Інвестиції Трампа в нафтогаз подорожчали на $1,5–4,4 млн

Дев’ять найбільших нафтогазових інвестицій президента США Дональда Трампа зросли у вартості приблизно на 1,5–4,4 млн доларів. Таку оцінку за перші шість місяців війни з Іраном оприлюднив CNBC 9 вересня.

Журналісти проаналізували фінансові декларації президента, корпоративну звітність і ринкові дані FactSet. Вони порівняли вартість активів на закритті торгів 27 лютого, напередодні початку війни, та 31 серпня.

📈 Які інвестиції Трампа проаналізували

До дослідження увійшли пакети акцій Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Kinder Morgan та Marathon Petroleum. Також журналісти врахували інвестиції в Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy та Williams Companies.

CNBC визначив ці дев’ять позицій за розкритою вартістю активів на різних інвестиційних рахунках Трампа станом на кінець 2025 року. Отже, йдеться про найбільші нафтогазові вкладення в його портфелі.

У розрахунках використали мінімальну й максимальну задекларовану вартість кожного пакета та зміну біржових котирувань за досліджуваний період.

📊 Що відомо про купівлю та продаж акцій

Згідно з оприлюдненими документами, на рахунках Трампа відбувалися купівлі та щонайменше 23 операції продажу акцій цих компаній. Остання дата операцій, охоплена доступними розкриттями, — 29 червня.

Документи не містять точної кількості акцій, цін виконання угод і відомостей про те, які саме папери продали. Тому оцінка зростання вартості не визначає фактичного прибутку від продажу чи точного поточного складу портфеля.

📝 Що відповіли в Білому домі

CNBC не виявив доказів, що Трамп або його інвестиційні менеджери торгували, заздалегідь знаючи про майбутні рішення президента. Журналісти також не знайшли підтверджень, що його фінансові інтереси впливали на політику або що він особисто доручав здійснювати конкретні операції.

Речник Білого дому Девіс Інгл заявив, що інвестиціями керують незалежні менеджери. За його словами, президент і члени його родини не можуть визначати склад портфеля чи впливати на час купівлі та продажу активів. Про цю відповідь також повідомляється в переказі аналізу CNBC.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що після телефонної розмови з володимиром путіним вважає його зацікавленим в укладенні угоди щодо України.