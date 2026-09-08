Атаки на поїзди: загинула провідниця, є поранені пасажири

Укрзалізниця підтвердила загибель провідниці регіонального поїзда Дніпро — Запоріжжя внаслідок російської атаки 8 вересня. Раніше з нею не могли встановити зв’язок. Пасажирів завчасно евакуювали, вони перебувають у безпеці.

Цього ж дня російські війська атакували поїзд Київ — Суми та приміський дизель-поїзд на Сумщині. Під час останньої атаки пасажири зазнали уламкових поранень.

💥 Удар по поїзду Дніпро — Запоріжжя

Регіональний поїзд зупинили після виявлення загрози. Пасажирів вивели до мобільного укриття, облаштованого неподалік. Спочатку голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що зв’язку з однією з провідниць немає.

📢 «Маємо свідчення, що вона повернулась до поїзда попри триваючу евакуацію і оголошену підвищену небезпеку. Рятувальні дії тривають», — зазначав він у першому повідомленні.

Згодом Укрзалізниця підтвердила її загибель. За інформацією компанії, провідниця повернулася до поїзда після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.

За даними ДСНС, після влучання безпілотника загорівся вагон електропоїзда. Приблизно за пів години російські війська повторно атакували рухомий склад. Пожежа виникла ще в одному вагоні.

Рятувальники ліквідували займання. Через загрозу нових ударів вони мусили призупиняти гасіння та переходити до укриття.

Для подальшого перевезення пасажирів «Укрзалізниця» залучила допомогу Дніпропетровської та Запорізької обласних військових адміністрацій, які сприяли організації автобусів.

💥 Поїзд Київ — Суми атакували двома дронами

Раніше 8 вересня російські безпілотники вдарили по пасажирському поїзду Київ — Суми на під’їзді до Сум. Моніторингова команда «Укрзалізниці» завчасно виявила загрозу. Поїзд зупинили на станції, пасажирів і працівників евакуювали до ударів.

📢 «Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований – 2 прицільні удари ворожих шахедів. Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці – пасажири, поїзна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли – без постраждалих».

Так Перцовський описав наслідки цієї атаки. Пасажирів доправили до пунктів призначення автобусами.

На Сумщині поранені пасажири приміського поїзда

Ще одного удару російські війська завдали по приміському дизель-поїзду на Сумщині. Після виявлення небезпеки його також завчасно зупинили та оголосили евакуацію.

За попередньою інформацією Перцовського, частина людей перебувала на недостатній відстані від поїзда. Є пасажири з уламковими пораненнями.

Першу допомогу їм надала поїзна бригада. Згодом на місце прибули медики. Про це повідомило LB.ua з посиланням на керівника Укрзалізниці.

ℹ️ Що робити під час евакуації з поїзда

Укрзалізниця закликає пасажирів негайно виконувати команди працівників після оголошення евакуації. Якщо поруч є укриття, потрібно переходити до нього.

Коли поїзд зупинився на перегоні або зупинковому пункті без укриття, Перцовський закликає відійти від нього на понад 200 метрів. «УЗ» також радить використовувати природні бар’єри для захисту від уламків.

Після попередження про небезпеку не можна залишатися біля вагонів або повертатися до поїзда. Керівник компанії попросив поширити ці правила серед родичів і знайомих, які користуються приміським залізничним сполученням.

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