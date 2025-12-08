Вівторок, 9 Грудня, 2025
Нетаньягу не складе повноважень в обмін на помилування – ЗМІ

Денис Молотов
Нетаньягу не складе повноважень в обмін на помилування – ЗМІ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не залишить політичну діяльність в обмін на помилування у справі про корупцію. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Заява прозвучала під час зустрічі Нетаньягу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, де обговорювали двосторонні відносини та актуальні міжнародні питання.

На питання журналістів щодо можливого припинення політичної діяльності прем’єр відповів коротко: «ні». Він додав, що іноземні політики «надто занепокоєння його майбутнім».

📢 «Вони дуже нетерплячі. Вони дуже стурбовані моїм майбутнім», – зазначив Нетаньягу. – «Ну, виборці також, і вони, очевидно, вирішуватимуть».

Крім цього, прем’єр-міністр підкреслив намір поглибити співпрацю з Німеччиною, додавши, що новий етап взаємодії може перевершити попередні досягнення.

📢 «Але у нас є великі завдання, зокрема з Німеччиною в історичній співпраці, яка насправді… багато в чому перевершить нашу попередню співпрацю», – наголосив він.

ℹ️ Обвинувачення проти Нетаньягу були офіційно пред’явлені у 2019 році за трьома кримінальними справами: хабарництво, шахрайство та зловживання довірою. Його звинувачують в отриманні подарунків від мільйонерів-друзів та нібито пошуку регуляторних послуг для медіамагнатів. Сам прем’єр усі звинувачення заперечує. Судовий процес триває з 2020 року і досі не завершений.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав судову владу Ізраїлю припинити розгляд справи проти Нетаньягу, який є найдовше чинним прем’єр-міністром Ізраїлю. Він також став першим діючим главою уряду країни, звинуваченим у скоєнні кримінальних злочинів.

