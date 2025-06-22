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Нетаньягу назвав спільну з США атаку на Іран «історичною»

Денис Молотов
Денис Молотов
Нетаньягу назвав спільну з США атаку на Іран «історичною»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку президентові США Дональду Трампу за спільні дії, внаслідок яких було знищено ключові ядерні об’єкти Ірану. У своєму відеозверненні він охарактеризував операцію як «історичну» та наголосив на винятковому рівні стратегічної співпраці між двома країнами.

📢 «Це демонстрація дивовижної і праведної сили», – заявив Нетаньягу, коментуючи спільну військову операцію. Він зазначив, що цей крок повністю відповідає доктрині, яку обговорював із Трампом неодноразово: «мир через силу».

«Ми з президентом Трампом часто говоримо: спочатку приходить сила, а потім — мир. І сьогодні ввечері Сполучені Штати діяли з великою силою», — наголосив очільник ізраїльського уряду.

🛡️ За словами Нетаньягу, операція під назвою «Лінія розмежування» стала прикладом безпрецедентної взаємодії з боку військових США та Ізраїлю. Прем’єр вважає, що цей крок здатен не лише послабити Іран, а й стати підґрунтям для встановлення тривалого миру на Близькому Сході.

☝️ Він підкреслив, що Ізраїль «бере на себе відповідальність за безпеку свого народу». Також країна готова діяти у співпраці зі США задля стримування ядерної загрози з боку Ірану.

Нетаньягу також висловив переконання, що історія зафіксує цей момент як приклад того, що президент США Дональд Трамп діяв рішуче, щоб «позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї».

Також були оприлюднені кадри з Ситуаційної кімнати Білого Дому під час атаки ВПС США на ядерні об’єкти в Ірані 22 червня.

☝️ Нагадаємо, кілька годин тому американські військово-повітряні сили атакували три об’єкти ядерної інфраструктури Ірану — Фордо, Натанз і Ісфахан. У своєму зверненні Дональд Трамп повідомив, що всі цілі було знищено, а літаки успішно повернулися на бази. Він закликав Тегеран до миру, застерігаючи від нової ескалації.

 

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