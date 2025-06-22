Трамп заявив про знищення ядерних об’єктів Ірану

За даними FOX News, під час спільної операції США та Ізраїлю по території Ірану було завдано удар по ядерних об’єктах Ірану. За попередньою інформацією, американські ВПС застосували 12 протибункерних бомб GBU-57 по об’єкту у Фордо. А по Натанзу та Ісфахану — 30 крилатих ракет «Томагавк».

📢 «Ядерні об’єкти Ірану повністю знищені», — заявив президент США Дональд Трамп під час свого звернення до нації 21 червня.

📌 Основні тези звернення президента:

«США та Ізраїль діяли як одна команда. Ізраїльські військові зробили неймовірну роботу. Я вдячний їм за це», — зазначив Трамп. «Іран поводився як близькосхідний хуліган і тепер має укласти мир. Якщо цього не станеться, ми завдамо наступних ударів — швидко і ефективно. У нас залишилося багато цілей, і ми можемо знищити їх за лічені хвилини». «Ескалація на Близькому Сході не може тривати. Наступні атаки на Іран можуть бути набагато гіршими», — попередив американський лідер.



☝️ Трамп також анонсував, що Пентагон проведе спеціальну пресконференцію, присвячену авіаударам, у неділю о 15:00 за київським часом.

🔺Фордо, Натанз та Ісфахан є ключовими об’єктами ядерної інфраструктури Ірану. Фордо, зокрема, розташовано в укріпленій зоні під землею — туди можливо завдати шкоди лише надпотужними протибункерними бомбами, такими як GBU-57.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія його держави проти Ірану не спрямована на повалення режиму у цій країні. Про це політик заявив у четвер, 19 червня, в інтерв’ю, яке цитує агентство Reuters.