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США атакували ядерні об’єкти в Ірані

Денис Молотов
Денис Молотов
США атакували ядерні об'єкти в Ірані

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські ВПС завершили удар по Фордо, а також по двох інших ядерних об’єктах Ірану. Про це він написав у суботу, 21 червня, у соцмережі Truth Social.

📢 «Ми завершили нашу успішну атаку на три ядерні об’єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. Повний боєзапас БОМБ скинули на основний об’єкт, Фордо. Усі літаки благополучно повертаються додому. Вітаю наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка б змогла це зробити», — написав Трамп, додавши, що «зараз час для миру».

США атакували ядерні об'єкти в Ірані

☝️ Фордо є одним із найбільш захищених елементів ядерної інфраструктури Ірану. Об’єкт розташований глибоко під скелястим масивом. Доступ до нього можливий лише за допомогою авіабомб класу протибункерної дії вагою близько 13 тонн. Їх здатні нести стратегічні бомбардувальники типу B-2.

У п’ятницю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив після переговорів у Женеві з представниками ЄС, що Тегеран погодиться повернутися до дипломатичних каналів щодо ядерної програми лише після припинення повітряних ударів з боку Ізраїлю.

📢 «У разі приєднання США до ізраїльських атак, Іран завдасть ударів усюди, де знайде цілі»,заявили раніше в МЗС Ісламської Республіки.

☝️ Також було заявлено, що несподіваний авіаудар Ізраїлю по Ірану, здійснений 13 червня — напередодні нового раунду ядерних перемовин з Вашингтоном — став, за його словами, «зрадою довіри Ірану».

👉 Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія його держави проти Ірану не спрямована на повалення режиму у цій країні. Про це політик заявив у четвер, 19 червня, в інтерв’ю, яке цитує агентство Reuters.

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