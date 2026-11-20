У ніч проти п’ятниці, 20 листопада, російський безпілотник влучив по території лікарні у Шевченківському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до п’яти, повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області.

Раніше міський голова Ігор Терехов інформував про чотирьох постраждалих і понад 50 вибитих вікон. Після обстеження медзакладу з’явилися додаткові відомості про пошкодження.

Дрон влучив у корпус із томографом

Під ударом опинилася лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги. Її директор Євгеній Благовещенський у коментарі «Суспільному Харків» уточнив, що безпілотник влучив у приміщення, де розташований магнітно-резонансний томограф.

За словами керівника закладу, пошкоджено дах і меблі, у корпусі вибито близько ста вікон. Віконні отвори закривають плитами OSB, щоб зберегти тепло та якнайшвидше відновити роботу приміщень.

Сам томограф візуально не має пошкоджень, однак його працездатність ще перевірятимуть. Йдеться про апарат 2007 року випуску, який лікарня продовжувала використовувати для діагностики.

Пацієнтів, яким потрібне МРТ, обстежуватимуть на іншому томографі цього ж медзакладу. Його лікарня отримала цьогоріч від Міністерства охорони здоров’я; обладнання не постраждало.

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Ще один удар — біля житлового комплексу

Уранці російський дрон також атакував парковку біля житлового комплексу в Шевченківському районі. За повідомленням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксували у припаркований автомобіль.

Пошкоджено п’ять машин і вікна першого поверху багатоквартирного будинку. ДСНС повідомила про пожежу автомобіля. Інформація про постраждалих за цією адресою на момент ранкового повідомлення ОВА не надходила.

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👉 Нагадаємо, що у ніч та вранці 20 листопада росіяни атакували Київ і ще дев’ять областей України. Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости.