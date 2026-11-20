Унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 20 листопада пошкоджено залізничну інфраструктуру на окремих ділянках. Через тривалі загрози обстрілів частина пасажирських поїздів курсує зі значними затримками, однак перевезення тривають. Про це повідомила “Укрзалізниця”.

У компанії наголосили, що рух організовують із дотриманням безпекових заходів. Якщо виникає небезпека для пасажирів або працівників, залізничники проводять евакуацію. На пошкоджених ділянках уже працюють ремонтні бригади.

Які поїзди затримуються

За даними офіційного сервісу “Укрзалізниці” «Що з моїм поїздом?», станом на 14:08 20 листопада затримки окремих рейсів перевищували десять годин.

Зокрема, для поїздів, які вирушили з початкових станцій 19 листопада, сервіс показував:

№119/120 Хелм – Дніпро-Головний — 10 годин 35 хвилин;

— 10 годин 35 хвилин; №037/038 Київ-Пасажирський — Дніпро-Головний — 10 годин 35 хвилин;

— 10 годин 35 хвилин; №075/076 Кривий Ріг-Головний — Київ-Пасажирський — 9 годин 20 хвилин;

— 9 годин 20 хвилин; №073/074 Дніпро-Головний — Перемишль — 9 годин 2 хвилини;

— 9 годин 2 хвилини; №003/004 Дніпро-Головний — Ужгород — 9 годин 2 хвилини;

— 9 годин 2 хвилини; №109/110 Миколаїв-Пасажирський — Львів — 7 годин 39 хвилин.

Для цих рейсів серед причин зазначені тривалі загрози ворожих безпілотників.

Тривалість затримок може змінюватися. Пасажирам варто перевіряти свій рейс за номером на сайті перевізника: сервіс показує відставання від графіка, статус поїзда та прогноз прибуття.

Кільцева електричка допоможе сполучити береги Києва

У ранковому повідомленні Укрзалізниця оголосила про відновлення руху Київської кільцевої електрички. Вона забезпечуватиме сполучення між лівим і правим берегами столиці на тлі ускладненого руху після обстрілу.

Приміські поїзди в Києві та області також продовжують курсувати з дотриманням безпекових заходів. Повідомлення про відновлення перевезень не означає, що всі рейси вже повернулися до звичного графіка.

👉 Також нагадаємо, що Сили оборони знешкодили 82 ракети та 380 безпілотників, серед яких — 102 реактивні. Влучання зафіксували на 23 локаціях, ще на десяти впали уламки.