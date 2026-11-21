Українські військові протягом 20 листопада та в ніч на 21 листопада уразили склад боєприпасів, два пункти управління російських підрозділів і автомобільний міст на тимчасово окупованих територіях. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

💥 На Луганщині під удар потрапила переправа через Сіверський Донець

У районі тимчасово окупованого Луганська Сили оборони уразили автомобільний міст через річку Сіверський Донець.

За інформацією Генштабу, російські війська використовують цю переправу для перевезення пального, боєприпасів і військової техніки до фронту.

Масштаби пошкоджень ще встановлюють. Про повне знищення мосту або остаточне припинення руху ним у повідомленні не йдеться.

💥 У Криму уражено склад боєприпасів

Ще однією ціллю став склад боєприпасів російського підрозділу поблизу Первомайського на тимчасово окупованому Кримському півострові.

У Генштабі наголосили, що удар спрямований на зменшення можливостей противника забезпечувати свої підрозділи на передовій.

📢 «Снаряди, які звідти мали поїхати на передову, вже не долетять до позицій українських воїнів», – зазначили військові.

Кількість уражених боєприпасів та докладні наслідки удару не оприлюднені.

💥 На Запоріжжі й Донеччині атакували пункти управління

Українські підрозділи також завдали ударів по пунктах управління окупантів у районах Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області.

Відомостей про втрати особового складу чи обладнання на цих об’єктах Генштаб наразі не навів. Оцінювання загальних результатів ураження триває.

✔️ Удари по військовій логістиці тривають

Це не перше повідомлення про ураження переправ на окупованій Луганщині цього тижня. Як нагадує АрміяInform, протягом 17 листопада та в ніч на 18 листопада Сили оборони також атакували автомобільний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської.

У Генштабі заявили, що удари по ключових військових об’єктах противника триватимуть до повного припинення російської збройної агресії проти України.

👉 Також нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПС “Калейкіно” в Татарстані – один із ключових вузлів нафтопроводу “Дружба”, а також ЗРГК, складів й пунктів управління БпЛА противника.