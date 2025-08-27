Настав час організувати розмову лідерів – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час організувати формат для розмови лідерів про завершення війни та майбутнє безпекової архітектури для України. Про це він повідомив у Телеграм за підсумками телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом у середу, 27 серпня.

📢 «Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки», – написав шостий президент України.

За словами Зеленського, Україна та її союзники наближаються до визначення конкретних параметрів майбутніх гарантій безпеки. Йдеться про комплексну роботу як на військовому, так і на дипломатичному рівнях.

Водночас глава держави наголосив, що росія демонструє негативні сигнали щодо можливих зустрічей і подальшого розвитку подій, натомість продовжує масовані атаки на українські міста.

📢 «росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку росії – кроки до реальної дипломатії», – підкреслив він.

Зеленський також подякував Александру Стуббу за конструктивні поради та підтримку, окремо запросивши його з візитом до Києва.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що через «два тижні» готовий до рішучих дій щодо росії, якщо владімір путін не погодиться на особисту зустріч із Зеленським. Це підсилює міжнародний тиск на кремль і може стати додатковим поштовхом до започаткування реального переговорного формату на рівні лідерів.

☝️ Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним і його наступником – головним маршалом авіації Річардом Найтоном.