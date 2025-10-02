Четвер, 2 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Настала черга ЄС рухати переговори про вступ України

Денис Молотов
Денис Молотов
Настала черга ЄС рухати переговори про вступ України

Настала черга Європейського союзу в переговорах про членство України в ЄС виконати свою частину завдання. Про це у середу, 1 жовтня, заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, маючи на увазі відкриття переговорних кластерів, повідомляє Інтерфакс-Україна. За його словами, це рішення підтримують усі країни блоку, крім однієї – Угорщини.

📢 «З 24 лютого 2022 року Європейський Союз твердо стоїть на боці України, і ми залучені на всіх фронтах для досягнення справедливого та міцного миру», – наголосив Кошта.

Він також підтвердив, що на розгляді перебуває новий пакет санкцій, спрямований проти доходів від нафти, банків, криптовалют і так званого «тіньового флоту» російських загарбників.

За словами президента Європейської Ради, Україна вже виконала частину реформ, необхідних для вступу, і це визнала Єврокомісія.

📢 «Тепер черга Європейського Союзу виконати свої завдання, адже розширення – процес, що базується на заслугах, і воно зробить Європу сильнішою», – зазначив він.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, країни, що головує у ЄС, підтвердила підтримку більшістю держав блоку.

📢 «Ми всі, крім одного (мається на увазі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ред.), підтвердили нашу підтримку процесу вступу України до ЄС. Реформи були впроваджені в Україні, незважаючи на дуже складні обставини, і тепер наша справа – виконати свою частину роботи», – заявила вона.

Окремо Кошта торкнувся питання фінансування, зокрема ідеї репараційного кредиту, сформованого на базі заморожених російських активів.

📢 «Щодо фінансування, європейські лідери сьогодні провели перше обговорення того, як мобілізувати додаткові кошти для України, і послання чітке: Росія повинна зрозуміти, що партнери України, включаючи її європейських партнерів, мають волю та засоби продовжувати підтримувати її, доки не буде досягнуто справедливого та міцного миру», – наголосив він.

Фредеріксен також виступила за посилення військової та фінансової допомоги для України.

📢 «Ми зустрічаємося в той час, коли росія посилила свої атаки в Україні, де ми спостерігаємо порушення повітряного простору росіянами та небажану діяльність безпілотників у кількох європейських країнах. Вони погрожують нам, випробовують нас, і вони не зупиняться. Тож які наші наступні кроки? Перш за все, ми маємо посилити нашу військову та фінансову підтримку України. Ми багато говоримо про гарантії безпеки Україні, але насправді все навпаки. Україна сьогодні є гарантом безпеки Європи», – заявила прем’єр Данії.

☝️ Вона підкреслила, що посилюючи Україну та Європу, союзники водночас послаблюють росію.

Як повідомлялося, лідери ЄС готуються погодити новий механізм допомоги Україні – кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених резервів Центробанку рф. У Брюсселі його вже назвали «репараційним».

👉 Також було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, який у четвер, 2 жовтня, відбувається в Bella Center у Копенгагені.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

москва стягує податки з депозитів свого народонаселення на фінансування війни

ПОДІЇ

Бізнес Луганщини отримує нові стимули: пільги, гранти та програми підтримки

ЛУГАНЩИНА

путін розуміє, що не виграє війну проти України – Келлог

ВАЖЛИВО

Рекордні ціни на золото збільшили фактичну вартість резервів США у 90 разів

ЕКОНОМІКА

Завершення підтримки Windows 10 перенесено на ще рік

ТЕХНОЛОГІЇ

Харків пережив важку ніч: рф атакувала КАБами, ракетами і дронами, постраждав район “Барабашова”, серед 6 постраждалих поліцейський

ПОДІЇ

Цілеспрямований удар рф по Славутичу спричинив тригодинний блекаут на Чорнобильській АЕС – Зеленський

ПОДІЇ

Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

ВІЙНА

Перша людина у Світі зі статком у 500 мільярдів доларів

СУСПІЛЬСТВО

Ізраїль пообіцяв Катару більше його не бомбардувати

ПОЛІТИКА

Атака дронами по Україні в ніч проти 26 вересня

ВІЙНА

Використають примусово “призваних” українців як гарматне м’ясо: Київ протестує проти осіннього призову рф на окупованих територіях

ПОДІЇ

Спортсменка з Луганщини – срібна призерка чемпіонату Європи з паверліфтингу

СПОРТ

MAXимально російський месенджер: ідеальний простір для пропаганди

СТОПФЕЙК

Невідомі дрони в Данії знову помічені над військовими об’єктами

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"