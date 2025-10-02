Настала черга ЄС рухати переговори про вступ України

Настала черга Європейського союзу в переговорах про членство України в ЄС виконати свою частину завдання. Про це у середу, 1 жовтня, заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, маючи на увазі відкриття переговорних кластерів, повідомляє Інтерфакс-Україна. За його словами, це рішення підтримують усі країни блоку, крім однієї – Угорщини.

📢 «З 24 лютого 2022 року Європейський Союз твердо стоїть на боці України, і ми залучені на всіх фронтах для досягнення справедливого та міцного миру», – наголосив Кошта.

Він також підтвердив, що на розгляді перебуває новий пакет санкцій, спрямований проти доходів від нафти, банків, криптовалют і так званого «тіньового флоту» російських загарбників.

За словами президента Європейської Ради, Україна вже виконала частину реформ, необхідних для вступу, і це визнала Єврокомісія.

📢 «Тепер черга Європейського Союзу виконати свої завдання, адже розширення – процес, що базується на заслугах, і воно зробить Європу сильнішою», – зазначив він.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, країни, що головує у ЄС, підтвердила підтримку більшістю держав блоку.

📢 «Ми всі, крім одного (мається на увазі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ред.), підтвердили нашу підтримку процесу вступу України до ЄС. Реформи були впроваджені в Україні, незважаючи на дуже складні обставини, і тепер наша справа – виконати свою частину роботи», – заявила вона.

Окремо Кошта торкнувся питання фінансування, зокрема ідеї репараційного кредиту, сформованого на базі заморожених російських активів.

📢 «Щодо фінансування, європейські лідери сьогодні провели перше обговорення того, як мобілізувати додаткові кошти для України, і послання чітке: Росія повинна зрозуміти, що партнери України, включаючи її європейських партнерів, мають волю та засоби продовжувати підтримувати її, доки не буде досягнуто справедливого та міцного миру», – наголосив він.

Фредеріксен також виступила за посилення військової та фінансової допомоги для України.

📢 «Ми зустрічаємося в той час, коли росія посилила свої атаки в Україні, де ми спостерігаємо порушення повітряного простору росіянами та небажану діяльність безпілотників у кількох європейських країнах. Вони погрожують нам, випробовують нас, і вони не зупиняться. Тож які наші наступні кроки? Перш за все, ми маємо посилити нашу військову та фінансову підтримку України. Ми багато говоримо про гарантії безпеки Україні, але насправді все навпаки. Україна сьогодні є гарантом безпеки Європи», – заявила прем’єр Данії.

☝️ Вона підкреслила, що посилюючи Україну та Європу, союзники водночас послаблюють росію.

Як повідомлялося, лідери ЄС готуються погодити новий механізм допомоги Україні – кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених резервів Центробанку рф. У Брюсселі його вже назвали «репараційним».

👉 Також було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, який у четвер, 2 жовтня, відбувається в Bella Center у Копенгагені.