На росії Бєлгород в темряві: блекаут після атаки на енергетику

Увечері 11 жовтня, після 19:00, у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. За даними місцевих пабліків, у місті було оголошено повітряну тривогу, а згодом зафіксовано серію детонацій. Як повідомляють російські Telegram-канали, ракетного удару знову зазнала теплоелектроцентраль (ТЕЦ) «Луч», що може спричинити масштабні перебої з електропостачанням.

📢 Губернатор області в’ячеслав гладков підтвердив, що для всього регіону оголошено ракетну небезпеку. Згодом він заявив, що нібито спрацювала система ППО і «було збито ракети», однак у місті спостерігався густий дим і пожежа.

Посадовець дав «оригінальне» пояснення подіям, зазначивши, що нібито загорілося сміття, а вибухи пошкодили лише окремі будівлі.

📢 «Пожежний розрахунок займається ліквідацією вогню. У комерційному об’єкті вибито вікна, посічено покрівлю і фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврово Бєлгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове в приватному будинку пробито покрівлю», — повідомив Гладков.

Проте вже о 19:47 чиновник визнав, що після обстрілу можливі короткочасні віялові відключення електроенергії. У російських пабліках почали з’являтися повідомлення про перебої зі світлом у місті.

Мер Бєлгорода валентин демидов заявив, що тимчасово обмежено роботу вуличного освітлення, ймовірно, через енергетичні пошкодження після удару.

☝️ Це вже не перший інцидент за останні тижні. 5 жовтня в Бєлгороді та прилеглих населених пунктах стався масштабний блекаут після атаки на електропідстанцію «Луч», де виникла потужна пожежа. Тоді без електроенергії залишилася значна частина міста.

На росії зазначають, що посилення атак на об’єкти енергетичної інфраструктури Бєлгородської області створює все більшу загрозу для стабільності енергосистеми регіону, який розташований лише за кілька десятків кілометрів від українського кордону.

