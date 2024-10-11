Судитимуть народного депутата Дубінського за держзраду

За обвинуваченням у державній зраді судитимуть народного депутата України разом із ще чотирма особами. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у п’ятницю, 11 жовтня.

📢 «Направлено до суду обвинувальний акт стосовно пʼяти учасників злочинної організації – народного депутата України, народного депутата України III-IX скликань, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗС рф», — йдеться в повідомленні.

Хоча прізвища фігурантів не називаються, обставини справи вказують на Олександра Дубінського (позивний «Буратіно»), Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика. Їм висунуто обвинувачення за створення злочинної організації та вчинення державної зради відповідно до ч. 1 ст. 255 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Згідно з результатами розслідування, у 2016 році головне управління Генштабу ЗС рф сформувало злочинну організацію, до складу якої увійшли двоє народних депутатів, колишні працівники Генпрокуратури та інші особи. Ця організація займалася дестабілізацією суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією її міжнародного іміджу, функціонуючи як агентурна мережа до 2022 року.

Фінансування діяльності цієї структури здійснювалося коштом російських спецслужб. За попередніми даними, витрати на її функціонування становили щонайменше 10 мільйонів доларів.

При цьому, Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність, поширюючи російські наративи, зокрема, щодо українського вищого політичного керівництва. Для їх розповсюдження він брав участь у публічних заходах та проводив «бурхливу» медійну діяльність.

Пресконференції зрадників

У листопаді 2019 року ці народні депутати провели спільну пресконференцію, під час якої поширювали інформацію про нібито корупційні дії американських посадовців, намагаючись ускладнити відносини України зі стратегічними партнерами.

Крім того, в червні 2020 року експрокурор спільно з екснардепом (йдеться про Деркача – ред.) організували ще одну пресконференцію, під час якої публічно «обґрунтовували» фейки на користь кремля, зокрема щодо нібито втручання українських чиновників у вибори в США.

Як відомо, Дубінський нині перебуває під вартою, тоді як Деркач та Кулик залишили Україну перед початком повномасштабного вторгнення рф. Злочині нині переховуються від правосуддя за кордоном.

👉 Нагадаємо, що 13 листопада 2023 року Олександру Дубінському було оголошено підозру в державній зраді та участі в злочинній організації. У вересні 2024 року Державне бюро розслідувань завершило розслідування цієї справи, зокрема щодо держзради Дубінського.