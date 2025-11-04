Нападки росії на Італію посилюють проукраїнську позицію Рима

Образливі заяви з боку російської федерації не змінять позицію Італії, а лише посилять підтримку України. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, звертаючись до представника російського посольства у Римі, повідомляє ANSA.

У понеділок, 3 листопада, посла росії в Італії олексія парамонова викликали до Міністерства закордонних справ у зв’язку з образливими коментарями речниці МЗС рф марії захарової. Вона у своєму дописі пов’язала обвал частини середньовічної вежі Торре-дей-Конті у центрі Риму з підтримкою, яку Італія надає Україні.

📢 захарова заявила, що «доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться».

Унаслідок трагедії загинув 66-річний румунський робітник, який працював на реконструкції споруди. Аварія сталася неподалік Колізею і викликала широкий резонанс у суспільстві.

Попри виклик, російський посол не з’явився до МЗС Італії, відправивши натомість заступника глави місії. Йому було оголошено офіційну догану, а висловлювання захарової офіційно назвали «вульгарними».

У заяві італійського зовнішньополітичного відомства підкреслено, що Рим «не змінить своєї зовнішньополітичної позиції чи своїх настроїв через безрозсудні словесні нападки».

📢 «Всі агресивні заяви росії лише підкріплюють переконання італійського народу в тому, що вони захищають тих, хто зазнає нападу, в незаконному та невиправданому акті агресії, що порушує міжнародне право», – наголосили у Міністерстві закордонних справ Італії.

Таяні під час зустрічі підкреслив, що подібні нападки не вплинуть на політику Риму. Італія й надалі буде на боці України, підтримуючи її у боротьбі проти російської агресії.