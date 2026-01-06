Вівторок, 6 Січня, 2026
Найбільший холдинг Індії не очікує російську нафту в січні

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Найбільший індійський холдинг Reliance Industries заявив, що не очікує поставок російської сирої нафти у січні та не отримував таких вантажів протягом останніх трьох тижнів. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на офіційну заяву компанії.

☝️ За оцінкою агентства, така ситуація може призвести до скорочення імпорту російської нафти в Індію протягом місяця до найнижчого рівня за останні роки.

Заява Reliance пролунала на тлі попередження президента США Дональда Трампа. Очільник Білого дому у неділю заявив про можливість подальшого підвищення імпортних тарифів для Індії через її закупівлі російської нафти.

📌 Reuters нагадує, що після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти. Сировину москва продавала зі значними знижками.

Такі закупівлі викликали жорстку критику з боку західних країн, які запровадили санкції проти енергетичного сектору рф, аргументуючи це тим, що доходи від експорту нафти використовуються для фінансування війни.

На цьому тлі торік США подвоїли імпортні мита на індійські товари — до 50% — як відповідь на масштабні закупівлі російської нафти. Водночас Вашингтон і Нью-Делі наразі ведуть переговори щодо можливої торговельної угоди.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що найбільший нафтопереробний завод Індії відновив імпорт нафти з росії.

