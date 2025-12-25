Четвер, 25 Грудня, 2025
Індія відновлює імпорт російської нафти – ЗМІ

Денис Молотов
Індія відновлює імпорт російської нафти – ЗМІ
Фото з відкритих джерел: Reliance Industries.

Індійська компанія Reliance Industries, яка після запровадження санкцій США проти «Роснафти» та «Лукойлу» призупинила імпорт нафти з росії, зробила перші замовлення на сировину від постачальників, що не перебувають під обмеженнями. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Reliance, найбільший конгломерат Індії та провідна нафтопереробна компанія країни. Вона після початку повномасштабної війни в Україні стала головним покупцем російської нафти та законтрактувала поставки у петербурзької компанії Русекспорт.

Як зазначає Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler, Reliance має отримати одну партію нафти у грудні та ще одну — у січні.

☝️ Відновлення постачань може частково компенсувати різке скорочення закупівель російської нафти Індією останнім часом. Якщо у листопаді імпорт становив 1,77 млн барелів на добу, то у грудні він може знизитися до 1,2–1,5 млн барелів на добу, пише Reuters.

Водночас Bloomberg раніше повідомляв, що за оцінками індійських урядовців грудневий імпорт російської нафти може впасти ще суттєвіше — до 800 тисяч барелів на добу.

Reliance зупинила закупівлі російської нафти після введення санкцій США 22 жовтня. Водночас партії, законтрактовані до цієї дати, відповідно до дозволу Вашингтона, продовжували надходити до Індії протягом наступного місяця.

📢 22 листопада Reliance отримала від США ліцензію на продовження постачань ще на один місяць. Про це раніше публічно не повідомлялося. За цей період, за даними Kpler, компанія отримала 15 партій нафти від Роснафти, з якою мала довгостроковий контракт.

Останній танкер із продукцією Роснафти було завантажено 12 листопада, а до Індії він прибув 17 грудня.

Раніше повідомлялося, що чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії продовжують активно купувати російську нафту. Значні знижки стимулюють пошук так званих «несанкційних» барелів.

