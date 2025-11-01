Субота, 1 Листопада, 2025
Надходження до держбюджету зросли на понад 40% — Мінфін

У жовтні надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до загального фонду держбюджету України зросли на 41,6%, або на 53,4 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума надходжень становила 181,8 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

📊 За інформацією відомства, у жовтні Україна також отримала 38 млрд грн грантової допомоги, тоді як минулого року таких надходжень не було, уточнює Інтерфакс-Україна.

💰 Платежі від Державної податкової служби у жовтні становили 75,8 млрд грн, зокрема:
  • 31,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 24,1 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано 17 млрд грн);
  • 10,8 млрд грн — акцизний податок;
  • 4,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 3,6 млрд грн — рентна плата.

📦 Водночас платежі від Державної митної служби склали 63 млрд грн.

☝️ Загалом, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2025 року до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 251,7 млрд грн, тоді як у жовтні 2024 року цей показник становив 177 млрд грн. А у вересні 2025-го — 208,4 млрд грн.

Крім того, протягом жовтня надійшло 51,8 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ) до пенсійного та соціального фондів — проти 43,8 млрд грн у тому ж місяці торік.

👉 Нагадаємо, раніше у Національному банку України заявили, що дефіцит електроенергії може уповільнити економічне зростання країни у найближчі місяці.

