На сміттєзвалищі у Лас-Вегасі знайшли винищувач F-16

Денис Молотов
На одному з міських сміттєзвалищ у Лас-Вегасі користувачі помітили винищувач F-16, зображення якого видно навіть на супутникових знімках Google Maps. Про це повідомила Facebook-група американської армійської авіації «WTF Moments», яка спеціалізується на публікаціях незвичних випадків, пов’язаних із військовою технікою.

📢 «Хтось знайшов F-16 на сміттєзвалищі у Вегасі. Хтось переконайтеся, що на ньому немає логотипа обману», — йдеться у дописі спільноти.

Після публікації користувачі соцмереж підтвердили, що літак справді видно на знімках Google Карти, і поділилися у коментарях власними скриншотами з різних ракурсів.

☝️ Йдеться про F-16 Fighting Falcon, багатоцільовий винищувач компанії Lockheed Martin, який вважається одним із наймасовіших бойових літаків у світі. З 1976 року було збудовано понад 4600 одиниць, які брали участь у більшості військових операцій останніх десятиліть — від «Бурі в пустелі» до місій НАТО на Балканах. F-16 має 76 підтверджених повітряних перемог і встановив рекорд за кількістю бойових вильотів під час війни в Перській затоці.

Нині Україна отримує F-16 від партнерів для захисту від російських ракетних і дронових атак. Уже підтверджено постачання літаків від Данії та Нідерландів, а Бельгія також оголосила про готовність передати свої винищувачі.

Водночас військові аналітики наголошують, що для проведення ефективних наступальних операцій Україні потрібно значно більше F-16, ніж уже надійшло.

16 травня Україна втратила зв’язок з одним зі своїх F-16, який виконував бойове завдання з відбиття повітряної атаки ворога.

Крім того, 29 вересня стало відомо, що Київ вперше отримає шведські винищувачі Gripen, які доповнять парк західної бойової авіації.

