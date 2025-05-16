Україна втратила винищувач F-16, пілот катапультувався

У ніч на 16 травня під час відбиття повітряної атаки в Україні втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Як повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook, пілот катапультувався та був успішно евакуйований.

📢 «16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника», – йдеться в офіційній заяві.

За попередньою інформацією, пілоту вдалося знищити три ворожі цілі та вже атакував четверту ворожу ціль, використовуючи авіаційну гармату. Однак у повітрі виникла нештатна ситуація.

📢 «Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано», – повідомили в Управлінні комунікацій Повітряних сил.

✈️ Стан військового льотчика оцінюється як задовільний – він перебуває в безпеці. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

У Повітряних силах також повідомили, що призначено спеціальну комісію для об’єктивного з’ясування обставин інциденту.

☝️ Нагадаємо, раніше Держдепартамент США схвалив продаж Україні навчально-тренувального обладнання та технічної підтримки для F-16 на суму 310 млн доларів.

📌 Також раніше було повідомлено, що в суботу, 12 квітня, під час бойового вильоту на винищувачі F-16 загинув український пілот Павло Іванов. Йому було лише 26 років. Підрозділ не розкриває деталей загибелі військового льотчика, однак підкреслює, що пілоти F-16 діють у неймовірно складних бойових умовах, виконуючи надважливі завдання.