На росії заблокували голосові дзвінки у Telegram і WhatsApp

На росії запровадили часткові технічні обмеження на здійснення голосових дзвінків у месенджерах Telegram та WhatsApp. Про це 13 серпня повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційну заяву Роскомнагляду.

За даними відомства, ці два месенджери нібито стали «основними інструментами для шахрайства, вимагання грошей, а також для вербування росіян у диверсійні та терористичні групи».

Роскомнагляд наголосив, що звертався до власників сервісів із вимогою вжити заходів протидії, однак ті «проігнорували запити».

У повідомленні йдеться:

📢 «Інформуємо, що для протидії злочинцям відповідно до матеріалів правоохоронних органів вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у даних іноземних месенджерах. Жодних інших обмежень їхнього функціоналу не запроваджується».

Міністерство цифрового розвитку на росії уточнило, що доступ до голосових дзвінків у Telegram та WhatsApp може бути відновлений лише після виконання месенджерами вимог російського законодавства. У відомстві також заявили, що це рішення нібито «сприятиме зменшенню кількості шахрайських дзвінків»

📢 «Доступ до послуг дзвінків в іноземних месенджерах буде відновлений у разі виконання ними вимог щодо дотримання російського законодавства», – зазначили у повідомленні відомства.

Обмеження торкнулися виключно функції дзвінків, і поки що влада не планує блокувати інші можливості месенджерів. У соцмережах і на форумах користувачі з різних регіонів рф вже кілька днів скаржаться на серйозні проблеми з голосовим зв’язком у цих сервісах.

Раніше російська держдума ухвалила рішення про створення нового додатка, який об’єднає функції месенджера та державних сервісів. Офіційно його метою назвали «створення комфортного та безпечного цифрового середовища» для спілкування громадян з органами влади.

👉 Також нагадаємо, що японська транснаціональна корпорація Sony остаточно вийшла з російського ринку, завершивши діяльність свого місцевого підрозділу.

