На росії вибухнув пороховий завод: загинули росіяни

На росії в пороховому цеху заводу «Еластик» в Рязанській області стався потужний вибух, який забрав життя чотирьох росіянців, ще понад двадцять осіб отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє РІА Новості у п’ятницю, а також інформаційні Телеграм-канали 15 серпня.

З часом росЗМІ зазначили, що кількість загиблих після вибуху в пороховому цеху заводу «Еластик» у Рязанській області зросло до 4.

Внаслідок інциденту виникла масштабна пожежа, а будівля порохового цеху була повністю зруйнована. На цей час причини вибуху не оприлюднені. Підприємство розташоване у Шилівському районі Рязанської області.

Це не перший подібний випадок у регіоні. У жовтні 2021 року у пороховому цеху приватного виробника вибухівки «Розряд» також стався потужний вибух, тоді загинули 17 людей.

📢 «Касимівським міжрайонним слідчим відділом слідчого управління СК росії по Рязанській області організовано процесуальну перевірку за фактом займання на одному з підприємств селища Лісової Шилівського району Рязанської області», – йдеться у повідомленні слідчого управління СК по регіону.

Телеграм-канал «Baza» пише, що лише 10 із 20 постраждалих у тяжкому стані. За даними ТГ-каналу, під завалами залишаються ще росіяни, доступ до них утруднений, із заводу евакуювали понад 100 росіян.

Місцеві ЗМІ повідомили, що на місце виїхав губернатор Рязанської області Павло Малков.

Крім того, напередодні у ніч на п’ятницю українські військові завдали ударів по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області рф та по пункту управління російської армії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також минулої ночі безпілотники атакували завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгограді. Внаслідок ударів спалахнули два трубопроводи та резервуар установки первинної переробки нафти, що призвело до тимчасової зупинки виробничих процесів.

