На росії у Ярославлі палає один із найбільших НПЗ

У середу вранці, 1 жовтня, в російському місті Ярославль спалахнула масштабна й потужна пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ) Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), що належить компанії «Славнєфть». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

📢 «Палає НПЗ у Ярославлі. Він входить до Топ-5 за потужністю в рашці», – написав він у Telegram.

У соцмережах поширили чисельні відео потужної пожежі на цьому російському НПЗ 👇

☝️ Влада Ярославської області підтвердила загоряння, проте офіційно не уточнила, що йдеться саме про ЯНОС. Голова регіону Михайло Євраєв заявив, що займання нібито має техногенний характер.

📢 «Сьогодні на території нафтопереробного заводу виникло загоряння. Мешканці були стурбовані, що це міг бути результат ворожої атаки безпілотників. Але подія з цим ніяк не пов’язана. Атак БпЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа носить техногенний характер. Спецслужби вже працюють над його усуненням», – написав він у Telegram.

За даними російського МНС, пожежу вдалося нібито локалізувати на площі близько 200 кв. м. До гасіння залучили майже 100 рятувальників і понад 30 одиниць техніки.

ℹ️ Ярославнафтооргсинтез ЯНОС – один із найбільших нафтопереробних заводів на росії та найбільше підприємство у Центральному федеральному окрузі. Він спеціалізується на паливно-масляному виробництві, входить у п’ятірку найбільших НПЗ рф і є ключовим активом компанії «Славнєфть», 99,7% акцій якої контролюють «Роснєфть» та «Газпром».