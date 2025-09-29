Понеділок, 29 Вересня, 2025
Денис Молотов
У ніч на понеділок, 29 вересня, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими силами оборони завдали ракетного удару по заводу «Електродеталь» у місті Карачев Брянської області російської федерації. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по російському оборонному підприємству 📢 «Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ Карачевский завод Електродеталь (місто Карачев Брянської області рф). Дальність польоту – понад 240 кілометрів», – йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, на території заводу зафіксовано кілька вибухів та спалах пожежі. Остаточні результати ураження наразі уточнюються.

Карачевський завод «Електродеталь» спеціалізується на виробництві різних типів електричних з’єднувачів як для військових потреб, так і для загальнопромислових застосувань. Йдеться про низькочастотні, високочастотні та комбіновані з’єднувачі. Продукція використовується у військовій техніці, авіакосмічній сфері, приладобудуванні, а також в електроніці. Серед напрямків – виготовлення з’єднувачів для друкованих плат, антен, базових станцій, літаків і вимірювальних приладів.

Інформація про атаку на завод раніше з’явилася у соцмережах. Місцеві жителі публікували фото й відео масштабної пожежі на підприємстві після вибухів.

☝️ Нагадаємо, лише кілька днів тому, у ніч на 26 вересня, безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї на росії. Унаслідок удару також спалахнула масштабна пожежа.

