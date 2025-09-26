П’ятниця, 26 Вересня, 2025
Афіпський НПЗ на росії палає після атаки українських БпЛА

У ніч на п’ятницю українські сили здійснили удар по Афіпському нафтопереробному заводу (НПЗ) в Краснодарському краї на росії. Про це 26 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

👉 За офіційними даними, ураження об’єкта здійснили підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

📢 «Підтверджено влучання та пожежу. Ступінь та деталі ураження уточнюються», – йдеться у повідомленні Генштабу.

ℹ️ Згідно з відкритими джерелами, Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального та авіаційного гасу. Його річна переробна потужність становить близько 6,25 млн тонн. Відомо, що підприємство бере участь у забезпеченні паливом російської окупаційної армії.

Афіпський НПЗ палає після атаки українських БпЛА ☝️ Раніше того ж дня російська сторона повідомила про атаку на завод. Вони підтвердили, що уламки безпілотника впали на одну з технологічних установок, унаслідок чого виникла пожежа.

📌 Це не перший випадок ураження російської нафтопереробної інфраструктури. Лише 24 вересня українські сили здійснили масштабну атаку на території рф, під час якої загорілися об’єкти від Туапсе до Башкирії.

☝️ Також нагадаємо, що раніше росія зазнала атаки 15 українських безпілотників, з яких сім були помічені у Краснодарському краї. Про це повідомили в міністерстві оборони рф. Як тоді зазначав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) України Андрій Коваленко, ціллю «невідомих дронів» став Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).

