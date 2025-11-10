Понеділок, 10 Листопада, 2025
Денис Молотов
На росії «прихована мобілізація» через великі втрати — ЦПД

На росії намагаються компенсувати значні втрати у боях за Покровськ Донецької області та на інших напрямках за допомогою «прихованої мобілізації». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 10 листопада.

📢 «Росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках ‘прихованою мобілізацією’», — зазначив Коваленко.

☝️ За його словами, під цим поняттям варто розуміти кілька процесів:

  • вербування строковиків на короткострокові контракти;
  • набір резервістів нібито для «охорони значимих об’єктів» у різних регіонах рф.

📢 «Це ознака того, що нинішній потік контрактників у росії зменшився, а набір іноземців також не перекриває втрати у боях», — наголосив керівник ЦПД.

Аналітики зазначають, що російське командування дедалі частіше вдається до маскування мобілізаційних заходів, зокрема через державні програми працевлаштування, навчальні центри та приватні охоронні структури, які фактично слугують каналом для вербування новобранців.

📌 За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на 10 листопада загальні бойові втрати армії рф становлять близько 1 152 160 осіб.

Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що українським військовим вдається утримувати логістичне сполучення до міста Мирноград, а також забезпечувати постачання та ротацію підрозділів у Покровську, попри активні бойові дії в районі.

👉 Також нагадаємо, що кількість боїв за минулу добу зросла на третину у порівнянні з днем раніше – до 265. Понад третина з них залишається на Покровському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 листопада.

