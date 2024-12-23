Понеділок, 23 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На росії в Татарстані знищено склад із деталями для «Shahed»

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії в Татарстані знищено склад із деталями для «Shahed»

На території росії сталося знищення складу, де зберігалися компоненти для дронів Shahed-136. Завдані втрати російським окупантам оцінили у 16 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 23 грудня.

📢 «На території економічної зони Алабуга у росії спалахнув склад, де зберігали деталі до дронів типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні», — йдеться в повідомленні ГУР.

За інформацією розвідки, на складі знаходилися 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні камери. Усі ці компоненти призначалися для виготовлення 400 одиниць «шахедів». У результаті пожежі все було знищено.

Збитки російських окупантів оцінюються щонайменше у 16 мільйонів доларів США.

📢 «Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії», — зазначили у ГУР.

Алабуга є особливою економічною зоною промислово-виробничого типу, розташованою в Республіці Татарстан, за 210 кілометрів від Казані.

На росії в Татарстані знищено склад із деталями для «Shahed»

☝️ Нагадаємо, напередодні російський диктатор владімір путін виступив із погрозами “ударом у відповідь” за атаку дронів по Казані. «Противник пошкодує про це», — заявив очільник кремля.

📌 Також раніше повідомлялось, що в російському місті Орел, розташованому за 368 кілометрів від москви, спалахнула пожежа на нафтобазі. В ніч на неділю, 22 грудня, у селі Стальной Конь Орловської області було зафіксовано атаку безпілотників на нафтобазу, що спричинила масштабну пожежу.

Попередня стаття
На фронті відбулося 207 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 26 атак – Генштаб
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Додаткові грошові виплати українцям: хто та скільки отримає

ВЛАДА

Темпи українізації уповільнились, зокрема через зросійщення медіапростору – Кремінь

ПОДІЇ

Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС проти росії та білорусі

ПОДІЇ

Декриміналізацію порно підтримано правоохоронним комітетом Ради

ВЛАДА

Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ

ВАЖЛИВО

Укрпошта змінює систему тарифів на доставку з 2025 року

ЕКОНОМІКА

234 боєзіткнення за добу: найгарячіше на Времівському напрямку, у Кураховому – бої в міській забудові

ПОДІЇ

 «Мережа брехні» : як розпізнати підроблені роспропагандою «західні медіа»

СТОПФЕЙК

На фронті відбулося 207 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 26 атак – Генштаб

ВІЙНА

Прем’єр Словаччини Фіцо завітав на росію до путіна

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип