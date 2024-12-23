На росії в Татарстані знищено склад із деталями для «Shahed»

На території росії сталося знищення складу, де зберігалися компоненти для дронів Shahed-136. Завдані втрати російським окупантам оцінили у 16 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 23 грудня.

📢 «На території економічної зони Алабуга у росії спалахнув склад, де зберігали деталі до дронів типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні», — йдеться в повідомленні ГУР.

За інформацією розвідки, на складі знаходилися 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні камери. Усі ці компоненти призначалися для виготовлення 400 одиниць «шахедів». У результаті пожежі все було знищено.

Збитки російських окупантів оцінюються щонайменше у 16 мільйонів доларів США.

📢 «Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії», — зазначили у ГУР.

Алабуга є особливою економічною зоною промислово-виробничого типу, розташованою в Республіці Татарстан, за 210 кілометрів від Казані.

☝️ Нагадаємо, напередодні російський диктатор владімір путін виступив із погрозами “ударом у відповідь” за атаку дронів по Казані. «Противник пошкодує про це», — заявив очільник кремля.

📌 Також раніше повідомлялось, що в російському місті Орел, розташованому за 368 кілометрів від москви, спалахнула пожежа на нафтобазі. В ніч на неділю, 22 грудня, у селі Стальной Конь Орловської області було зафіксовано атаку безпілотників на нафтобазу, що спричинила масштабну пожежу.