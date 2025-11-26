На росії перестав існувати конструктор пускових установок для ракетних комплексів «Іскандер»

Валеріан Соболєв, колишній головний конструктор конструкторського бюро «ЦКБ-Титан», який очолював роботи зі створення пускових установок для російських ракетних комплексів «Іскандер» та «Тополь», остаточно помер у Волгограді у віці 87 років. За повідомленням «Медіазони», росіянин перестав існувати після «важкої і тривалої хвороби».

ℹ️ Соболєв народився у Сталінграді в 1938 році. Після завершення навчання на автотракторному факультеті місцевого механічного інституту він розпочав трудову діяльність на Волгоградському тракторному заводі як інженер-конструктор, поступово просуваючись професійною лінією.

У 1980-х очолюване ним дослідно-конструкторське бюро займалося створенням пускових установок для ракетних систем «Піонер», «Ока», «Точка-У». А також згаданих «Іскандера» й «Тополя». За свою кар’єру Соболєв подав понад 600 технічних пропозицій і розробок. Це забезпечило йому репутацію одного з найбільш продуктивних інженерів у галузі.

У 1989–1991 роках він був народним депутатом СРСР. Після розпаду Союзу обіймав посади в органах регіональної влади Волгоградської області. Там він працював першим заступником голови адміністрації. Пізніше цей росіянин перейшов до структур державної інвестиційної корпорації на росії.

⚠️ На тлі новини про остаточне завершення існування російського конструктора варто нагадати, що «Іскандери», робота над пусковими для яких проходила під керівництвом Соболєва, регулярно застосовуються російськими окупаційними військами проти України. Так, у ніч на 25 листопада російські загарбники здійснили запуск 22 ракет і 464 БпЛА різних типів, серед яких було три ракети саме комплексу «Іскандер». Основним напрямом атаки стали Київ та область: у столиці загинули сім людей, ще понад 14 отримали поранення.