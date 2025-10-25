На Рязанському НПЗ зупинено установку переробки нафти

Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), який є четвертим за потужністю на росії, зупинив роботу установки первинної переробки нафти після атаки українських дронів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела в енергетичній галузі.

За даними співрозмовників, установка CDU-4 була екстрено зупинена 23 жовтня, коли після удару сталася пожежа. Її потужність становить 80 тисяч барелів на добу, що дорівнює приблизно чверті загальної продуктивності підприємства.

Нафтова компанія «Роснєфть», яка володіє заводом, на запит журналістів не надала коментарів. Водночас джерела Reuters повідомили, що підприємство продовжує працювати, але з меншим обсягом переробки.

Одне з джерел уточнило, що було зупинено низку сусідніх установок, серед них — рекформер, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг.

☝️ Торік Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн нафти, з яких виробив 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,2 млн тонн мазуту.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про потужні вибухи поблизу нафтопереробного заводу та аеродрому Дягілево. Влада на росії офіційно ситуацію не коментує.