Українські безпілотники уразили Рязанський НПЗ і склад боєприпасів у Бєлгородській області

Денис Молотов
Українські безпілотники вразили Рязанський НПЗ і склад боєприпасів у Бєлгородській області

У ніч на четвер українські військові здійснили удар по Рязанському НПЗ та складу боєприпасів у Бєлгородській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 23 жовтня.

За даними військового командування, уразили стратегічний об’єкт противника — Рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує потреби російських збройних сил. В районі цілі спостерігалися вибухи та масштабна пожежа.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших підприємств у центральній частині росії та належить компанії «Роснєфть».

📢 «Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій», – зазначили у Генштабі.

Українські безпілотники вразили Рязанський НПЗ і склад боєприпасів у Бєлгородській області Крім цього, у ту ж ніч українські ударні дрони атакували склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, на місці спостерігалися детонації та серія вибухів.

🌆 Раніше користувачі соцмереж повідомляли про атаку дронів на Рязанський НПЗ. Місцеві мешканці чули потужні вибухи в районі заводу та аеродрому Дягілево, розташованого поблизу.

Днем раніше, 22 жовтня, українські військові влучили в Саранський механічний завод у Мордовії та Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані.

Удар по Рязанському НПЗ став продовженням серії цілеспрямованих атак ЗСУ по об’єктах військово-промислового комплексу рф, що мають стратегічне значення для логістики та забезпечення окупаційної армії.

👉 Також відомо, що українські військові в ніч проти 19 жовтня здійснили успішні удари по двох стратегічних об’єктах на російській федерації — Новокуйбишевському нафтопереробному заводу (НПЗ) в Самарській області та Оренбурзькому газопереробному заводу (ГПЗ).

