Понеділок, 29 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

На Луганщині окупанти запускають «стахановський рух» – ЦНС

Денис Молотов
Денис Молотов
На Луганщині окупанти запускають «стахановський рух» - ЦНС

Призначена окупантами так звана «адміністрація» Луганщини готує створення «молодіжного стахановського руху». Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС). Зазначається, що під прикриттям радянської риторики росіяни намагаються використати студентів для примусової праці.

Йдеться про залучення студентів псевдоуніверситетів на практики на промислові об’єкти регіону, а також про організацію «змагань» між групами, які мають створювати ілюзію добровільності та «патріотичної ініціативи».

📢 «росія, знищивши майбутнє регіону, намагається повернути його в минуле. Разом із цим на ТОТ повертаються репресії, знецінення особистості, дефіцит і злидні», – заявили у ЦНС.

Фактично йдеться про відтворення радянських практик, коли людей змушували до тяжкої роботи під ідеологічними гаслами, прикриваючи експлуатацію «змаганнями» та показовими досягненнями.

Нагадаємо, раніше мешканців окупованої «днр» закликали «звільнити житло» для військових рф. Квартири та будинки на тимчасово окупованих територіях Донбасу окупаційна влада намагається передати російським солдатам, яких називають «щитом для всіх нас».

Як зазначають ЗМІ, не росії панічно бояться повернення своїх “освободітєлєй” загарбників та вбивць, тому окупантів намагатимуться усіляко залишити на окупованих територіях України.

Замість розвитку регіон отримує нав’язані з москви моделі минулого століття, що передбачають примус, експлуатацію та позбавлення людей базових прав.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру завідувачу «Станично-Луганського краєзнавчого музею».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС

ПОДІЇ

Комбінований удар по Запоріжжю: зруйновані будинки та десятки поранених

ВАЖЛИВО

Наслідки російської атаки на Київ: руйнування, пожежі та жертви

ВАЖЛИВО

Пів мільйона гривень із бюджету Старобільської громади спрямували на оздоровлення дітей

ЛУГАНЩИНА

Половина боїв – на двох напрямках: Генштаб оновив карту 26 вересня 2025

ВІЙНА

На фронті відбулося 122 бойових зіткнення, окупанти застосували понад 2,4 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Радник Єрмака пояснив, чому ракети “Фламінго” не летять

ПОДІЇ

Айдарська СВА оголосила конкурс бізнес-проєктів для ветеранів та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

Посол України у Польщі заявив про інтерес Варшави до досвіду релокованих громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Луганщина посилює медичну допомогу та реалізує пріоритети демографічної стратегії до 2040 року

ЛУГАНЩИНА

145 бойових зіткнень від початку доби: окупанти скинули 99 керованих авіабомб та задіяли 2230 дронів-камікадзе

ПОДІЇ

Пошкодження кабелів спричинило збої у русі поїздів західної Німеччини

ПОДІЇ

FPV-дрон ЗСУ знищив російський вертоліт Мі-28

ВАЖЛИВО

росіяни атакували енергетичні об’єкти дронами: знеструмлення у кількох областях

ВІЙНА

У Данії знову закривали аеропорт через БпЛА

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"