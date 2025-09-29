На Луганщині окупанти запускають «стахановський рух» – ЦНС

Призначена окупантами так звана «адміністрація» Луганщини готує створення «молодіжного стахановського руху». Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС). Зазначається, що під прикриттям радянської риторики росіяни намагаються використати студентів для примусової праці.

Йдеться про залучення студентів псевдоуніверситетів на практики на промислові об’єкти регіону, а також про організацію «змагань» між групами, які мають створювати ілюзію добровільності та «патріотичної ініціативи».

📢 «росія, знищивши майбутнє регіону, намагається повернути його в минуле. Разом із цим на ТОТ повертаються репресії, знецінення особистості, дефіцит і злидні», – заявили у ЦНС.

Фактично йдеться про відтворення радянських практик, коли людей змушували до тяжкої роботи під ідеологічними гаслами, прикриваючи експлуатацію «змаганнями» та показовими досягненнями.

Замість розвитку регіон отримує нав’язані з москви моделі минулого століття, що передбачають примус, експлуатацію та позбавлення людей базових прав.

