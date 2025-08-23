На Луганщині ліквідовано окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі

На Луганщині внаслідок потужного вибуху знищені троє російських військових злочинців, яких українська розвідка пов’язує зі звірствами у місті Буча Київської області. Про це інформує Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За даними ГУР, інцидент стався 22 серпня у тимчасово окупованому населеному пункті Калинове Кадіївської громади Алчевського району. Вибух пролунав на подвір’ї приватного будинку, де розташувалась група загарбників разом зі своєю військовою технікою. У момент детонації там перебувало шестеро російських загарбників.

Розвідка підкреслює, що ці окупанти у 2022 році брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі. Тоді саме цей підрозділ був причетний до розстрілів і жорстокого поводження з мирними мешканцями Київської області. На Луганщині група виконувала завдання мобільної ППО, прикриваючи з повітря військово-ремонтну базу, облаштовану неподалік.

Унаслідок вибуху були знищені не лише троє окупантів, але й техніка:

два пікапи, оснащені кулеметами;

УАЗ «буханка», завантажений боєприпасами.

Ще двоє росіян отримали тяжкі поранення, їхній стан оцінюється як важкі «300».

Розслідування злочинів у Бучі триває. Нагадаємо, журналісти Радіо Свобода нещодавно оприлюднили відео з камер спостереження, де зафіксовано, як російські військові розстріляли мирного мешканця Бучі у березні 2022 року.

Раніше прокуратура України передала до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох військовослужбовців рф із 234-го десантно-штурмового полку. Їм інкримінують убивства та жорстоке поводження з цивільними мешканцями під час окупації міста.

☝️ Також нагадаємо, що в п’ятницю, 22 серпня, російські війська знову атакували місто Куп’янськ на Харківщині. Унаслідок чергового обстрілу загинула місцева жителька, ще четверо цивільних отримали поранення.