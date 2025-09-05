На Херсонщині загинув фермер після атаки російського дрона

Субота, 6 Вересня, 2025
На Херсонщині російські загарбники дроном вбили відомого фермера з Бериславського району. Про трагедію повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

📢 «Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі», – написав очільник ОВА у Telegram.

Олександр Гордієнко понад 30 років працював у сільському господарстві. Чоловік був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

В обласній прокуратурі уточнили, що близько 09:00 ранку 5 вересня поблизу села Урожайне Бериславського району безпілотник атакував легковий автомобіль. Унаслідок удару загинув 58-річний чоловік, який перебував у машині. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Крім того, у поліції повідомили про нові артилерійські удари по Херсону. Вранці 5 вересня обстрілів зазнали Дніпровський і Корабельний райони. Внаслідок ворожих атак п’ятеро мирних жителів отримали поранення – двоє чоловіків та троє жінок віком від 46 до 53 років.

У потерпілих зафіксовано вибухові травми та контузії. Пошкоджені багатоквартирний та дев’ять приватних будинків, складське приміщення, автомобіль, а також транспортний цех і три машини на території одного з підприємств у Корабельному районі.

☝️ Нагадаємо, напередодні на Харківщині від російських обстрілів загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Увечері 4 вересня під вогонь потрапили працівники ремонтно-дорожньої служби області.

👉 Також раніше стало відомо, що Сили безпілотних систем України у ніч проти 5 вересня завдали потужного удару по об’єктах паливної інфраструктури росії та окупованої Луганщини.

