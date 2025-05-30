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На Чернігівщині люди під ударами російських дронів і КАБів

Денис Молотов
Денис Молотов
На Чернігівщині люди під ударами російських дронів і КАБів

У п’ятницю, 30 травня, російські війська здійснили атаку з дрона Семенівку на Чернігівщині, скинувши вибухівку прямо у центрі міста. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

На Чернігівщині люди під ударами російських дронів і КАБів📢 «Росіяни скинули вибухівку з безпілотника просто в середмісті Семенівки. Біля магазину. Поранені троє цивільних: 61-річний чоловік і двоє жінок 56 і 67 років. Їх ушпиталили», — повідомив Чаус.

За його словами, зранку того ж дня місто перебувало під атаками FPV-дронів. Пошкоджено інші населені пункти громади: обстрілів зазнали шкільна будівля, ангари агропідприємства та цивільні автівки.

Загалом за добу російські війська атакували десять населених пунктів у трьох прикордонних громадах: Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Ворог використовував дрони, артилерію та керовані авіабомби (КАБи).

Також нагадаємо, що в ніч на 12 травня російські війська завдали удару дронами по навчальному закладу в Корюківському районі на Чернігівщині. Унаслідок атаки пошкоджено вікна, двері, покрівлю та фасад шкільної будівлі. Постраждалих немає. Навчання у школі відбувається дистанційн

💥 Інші атаки тієї ночі:

⚠️ У місті Білозерське Донецької області російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого двоє людей дістали поранення.
⚠️ У Харкові ворог вдарив по тролейбусному депо — пошкоджено 18 тролейбусів, понад 30 житлових будинків, постраждали двоє працівників.
⚠️ Внаслідок атаки на Одеську область зруйновано відділення “Нової пошти”. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

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