ШІ розшифрував таємний лист Наполеона, написаний 217 років тому

Інженер у галузі штучного інтелекту Картер Черч повідомив про розшифрування військового послання 1809 року, адресованого французькому генералу Огюсту де Мармону. За його словами, модель GPT-6 Astra виконала основну роботу приблизно за шість годин. Про результат дослідження повідомляє Euronews.

Водночас документ не був особистим листом Наполеона Бонапарта. Його підготували за наказом імператора у штабі Ежена де Богарне — пасинка Наполеона та віцекороля Італії. Послання мало поінформувати Мармона про чисельність і розташування французьких та союзних армій напередодні війни з Австрією.

Як вдалося прочитати зашифроване послання

Для роботи Черч використав скан документа, опублікованого у французькому військово-історичному журналі 1969 року. Після відкритого вступного речення йшли 24 рядки зашифрованого тексту — приблизно 1300 одиниць, записаних за допомогою 155 різних знаків.

Шифр поєднував позначення окремих літер і цілих слів. При цьому одна літера могла мати кілька різних символів, що ускладнювало розшифрування за частотою їхнього повторення.

Повний ключ не зберігся, проте дослідникам була доступна часткова таблиця історика криптографії Даніеля Танта. Вона містила значення 33 знаків, які дозволяли прочитати близько третини повідомлення.

За описом Черча, модель розпізнала рукописні символи на зображенні, зіставила їх із відомими значеннями та написала програму для пошуку решти відповідностей. Запропоновані розшифрування перевіряли за іншими появами тих самих знаків і зіставляли з історичними матеріалами.

Шість годин, про які повідомив інженер, — це час роботи моделі. Сам Черч додатково витратив кілька вечорів на опрацювання результату.

Що містив лист до Мармона

Навесні 1809 року австрійська армія готувалася до війни з Францією. Мармон командував французькими військами в Далмації, на території сучасної Хорватії, далеко від основних сил Наполеона. У разі наступу Австрії його корпус ризикував опинитися відрізаним від інших французьких армій.

Послання мало переконати генерала, що він може розраховувати на ширшу військову підтримку. У ньому перелічували французькі та союзні сили, їхніх командувачів, чисельність і розташування. Мармона також закликали після отримання наказу виступати в похід і не дозволяти «кільком військам або купці наброду» залякати себе.

Згодом генерал вивів війська з Далмації та долучився до кампанії Наполеона проти Австрії. Після перемоги під Ваграмом він отримав звання маршала.

Як пояснив історик Майкл Роу в коментарі Live Science, зміст послання можна зіставити з уже відомим листуванням Наполеона. Це допомагає оцінити достовірність розшифрування: значна частина переданих Мармону відомостей була відома історикам з інших документів.

Результат оприлюднили для перевірки

Черч опублікував транскрипцію, відновлену таблицю шифру та матеріали для відтворення результату. За його повідомленням, дослідник історичних шифрів Сатоші Томокійо перевірив розв’язання, після чого ресурс Cryptiana позначив лист як розшифрований.

Водночас автор визнає, що прочитання п’яти знаків залишається неоднозначним. За його оцінкою, можливі варіанти впливають на окремі формулювання, але не змінюють загального змісту послання.

Інженер також наголошує: завдання теоретично можна було виконати без ШІ, однак воно потребувало б тижнів роботи фахівця.

Нагадаємо

Дослідники зі Штутгарта та Оксфорда оприлюднили препринт про поведінку ШІ-агентів: у контрольованих експериментах агенти втручалися в механізм відключення іншого агента у 38,3% запусків. Цей показник стосується конкретних експериментальних умов.

Раніше Дональд Трамп назвав ШІ «новою промисловою революцією» та припустив, що в майбутньому він може становити до 25% ВВП США.

Приблизно половина учасників опитування у Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Канаді, США та Франції вважає, що розробку потужніших систем штучного інтелекту варто призупинити, щоб зменшити можливі ризики.