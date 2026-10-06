Маск знову став трильйонером після зростання акцій SpaceX

Статки американського підприємця Ілона Маска знову перевищили $1 трлн на тлі подорожчання акцій SpaceX. За оцінкою Forbes, яку навів CNBC, його капітал сягнув приблизно $1,03 трлн.

Ще вранці понеділка, 5 жовтня, Forbes оцінював статки Маска приблизно в $1 трлн — на $30,6 млрд більше, ніж після завершення попередньої торгової сесії в п’ятницю. Пізніше CNBC повідомив уже про $1,03 трлн. Таким чином, ці показники відображають оцінки на різні моменти дня.

Акції SpaceX досягли найвищого рівня закриття з червня

За підсумками торгів 5 жовтня акції SpaceX подорожчали на 7,63%, до $171,09. Це найвищий рівень закриття з середини червня, коли компанія вийшла на біржу.

Оцінки ринкової капіталізації SpaceX у фінансових сервісах різняться: MarketBeat наводить близько $2,26 трлн, тоді як Stock Analysis — приблизно $2,32 трлн станом на 5 жовтня.

Зростанню статків Маска також сприяло подорожчання Tesla: за ранковими даними Forbes, її акції додавали понад 1%.

Інтерес до SpaceX посилився після першого орбітального польоту Starship 28 вересня. Корабель вивів на орбіту супутники Starlink, однак випробування завершили раніше запланованого через технічну проблему з двигуном.

Додатковим чинником стала позитивна оцінка Morgan Stanley. Аналітики назвали акції SpaceX недооціненими та рекомендували купувати їх перед наступним випробуванням Starship і публікацією фінансових результатів за третій квартал, яку очікують наприкінці жовтня. Встановлена ними цільова ціна становить $300 за акцію.

Після рекордного IPO статки Маска вже опускалися нижче трильйона

Уперше Маск став трильйонером 12 червня, коли SpaceX розпочала торги на Nasdaq. Компанія провела найбільше первинне публічне розміщення акцій в історії, залучивши $75 млрд за ціною $135 за акцію.

Після початкового зростання котирування пішли вниз. У червні Bloomberg Billionaires Index оцінював статки підприємця вже приблизно у $957 млрд, через що він втратив статус трильйонера.

Попри нинішнє відновлення, ціна акцій SpaceX залишається нижчою за внутрішньоденний рекорд $225,64, зафіксований 16 червня. Водночас рівень закриття 5 жовтня — $171,09 — приблизно на 27% перевищує ціну IPO.

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