російські дрони атакували Харків: масований удар по підприємству

У ніч на 30 травня російські дрони масовано атакували об’єкт комунальної інфраструктури у Слобідському районі Харкова. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і міський голова Ігор Терехов.

💥 О 03:28 було зафіксовано удар ворожого БпЛА. За попередніми даними, внаслідок атаки зафіксовано вісім влучань дронів, які спричинили пожежу на території підприємства.

📢 «Дрони масовано атакували територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі Харкова», — повідомив Терехов.

Пізніше мер Харкова уточнив, що під час обстрілу постраждала працівниця підприємства, яка перебувала на його території під час удару. Також двоє харків’янок — 61-річна та 84-річна жінки — звернулися по медичну допомогу через гостру стресову реакцію на атаку.

☝️ Це не єдиний удар по Харківщині за добу. Внаслідок численних обстрілів у місті Харкові та ще шести населених пунктах області постраждали 11 людей, зокрема дві дитини.

▪️ У Харкові постраждали 84-річна жінка і дві жінки віком 61 рік.

▪️ У селі Василів Хутір Чугуївської громади постраждали дві дівчинки 14 і 16 років, а також жінки 63, 54, 32, 26 років і чоловіки 56, 41 і 31 років.

🔻 російські окупанти застосували проти регіону цілий арсенал озброєнь:

2 ракети С-300 ;

2 ракети Х-35 ;

1 ракета (тип встановлюється) ;

3 авіаційні бомби КАБ ;

17 дронів “Герань-2” ;

34 БпЛА типу “Шахед” ;

1 FPV-дрон.

📌 Пошкодження інфраструктури:

У Харкові пошкоджено скління 33 багатоквартирних будинків , тролейбусне депо та 39 тролейбусів .

, та . У Чугуївському районі зруйновано 8 приватних будинків , постраждало фермерське господарство , знищено трактор і навантажувач, загинули 5 корів , ще 4 поранено .

, постраждало , знищено трактор і навантажувач, загинули , ще . В Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки , 2 авто і складські приміщення.

, і складські приміщення. У Куп’янському районі пошкоджено один автомобіль.

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🔺 На фронті фіксуються інтенсивні бойові дії. За останню добу відбулося 173 бойові зіткнення, зокрема:

На Харківському напрямку українські війська зупинили дев’ять атак у районах Стариці та Вовчанська.

українські війська зупинили у районах Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку оборонці відбили чотири штурми біля Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

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📌 Нагадаємо, 29 травня росія завдала подвійного ракетного удару по підприємству на околиці Харкова. Також повідомлялося про вісьмох постраждалих внаслідок атаки дронами по області, зокрема чотирирічну дитину.

☝️ Також раніше стало відомо, що російська окупаційна армія продовжує атакувати Херсонську область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах. Увечері 29 травня стало відомо про чергову жертву внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона загинув 52-річний місцевий житель.