19 400 грн на зиму: хто з ВПО може отримати допомогу

До 30 жовтня жителі визначених прифронтових громад ще можуть подати заяву на «Зимову підтримку» — одноразову виплату у 19 400 гривень на домогосподарство.

ВПО серед отримувачів є, але самої довідки переселенця тут недостатньо. Значення має, чи отримує людина допомогу на проживання, де вона фактично живе і — найголовніше — чи входить ця громада до одного з переліків, затверджених урядом.

Гроші вже виплачують, а часу на звернення залишилося небагато. Розбираємося, хто має право на допомогу і куди нести заяву.

Що потрібно для отримання 19 400 гривень

Програму уряд запровадив постановою Кабінету Міністрів №1084 від 3 вересня 2026 року. Для ВПО мають одночасно виконуватися дві умови:

на дату подання заяви людина отримує допомогу на проживання ВПО;

фактичне місце проживання, зазначене у довідці ВПО, знаходиться у громаді, включеній до програми.

Тобто просто мати чинну довідку переселенця недостатньо — пояснює Міністерство соціальної політики.

Для переселенців є ще одна принципова деталь: при визначенні домогосподарства враховується не місце реєстрації до війни, а адреса фактичного проживання, зазначена у довідці ВПО.

Тож переселенець із Луганщини цілком може отримати цю допомогу, якщо зараз фактично живе у громаді, яка бере участь у програмі, і відповідає решті умов.

У яких громадах діє програма

«Зимова підтримка» поширюється не на всю Україну і навіть не на всі прифронтові області цілком. Йдеться про визначені громади восьми областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

І тут важлива саме громада, а не область загалом. Уряд затвердив два окремі переліки територіальних громад. Від того, до якого з них входить ваша громада, залежить не розмір виплати — він залишається 19 400 гривень, — а механізм її фінансування та місце подання заяви.

Перший перелік громад — території, де допомога виплачується коштом спеціального фонду державного бюджету.

Другий перелік громад — території, де виплату фінансують міжнародні та національні організації.

Також обидва офіційні переліки зібрані на сторінці Пенсійного фонду України.

Тимчасово окуповані на дату звернення території програмою не охоплюються. Тому перед походом із документами варто спочатку знайти свою громаду в одному з цих двох списків.

Хто ще має право на гроші

Уряд визначив 11 вразливих категорій. Серед них — отримувачі пенсії по інвалідності, житлових субсидій, допомоги одиноким матерям, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей у багатодітних сім’ях, державної соціальної допомоги людям з інвалідністю та деяких інших виплат. До програми також потрапляють прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї патронатних вихователів.

Окремо передбачено право на допомогу для людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних людей пенсійного віку та багатодітних сімей, які не отримують визначених постановою виплат. У такому разі відповідний статус треба підтвердити документами.

Повний перелік категорій та умов міститься у типовій інформаційній картці Пенсійного фонду.

19 400 гривень — на родину чи на кожного?

Виплата передбачена на одне домогосподарство — якщо під одним дахом живуть кілька людей, які підпадають під умови програми, виплата від цього не множиться.

Тому, наприклад, наявність у родині ВПО, людини з інвалідністю та отримувача субсидії не перетворить 19 400 гривень на 58 200. Водночас домогосподарство може складатися і з однієї людини.

Є й захист від подвійних виплат: отримати 19 400 гривень двічі через різні механізми програми не можна.

Куди подавати заяву

Ось тут і знадобиться інформація про те, в якому з двох переліків знаходиться ваша громада.

Для громад із першого переліку заяву можна подати:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

через уповноважену посадову особу органу місцевого самоврядування.

Для громад із другого переліку звертатися потрібно до відповідної сільської, селищної чи міської ради. Пенсійний фонд окремо пояснює порядок звернення.

Через «Дію» подати не вийде

Онлайн-подачі заявником для цієї програми немає. Мінсоцполітики зазначає, що заяви приймають під час особистого звернення.

І тут є нюанс, який легко неправильно зрозуміти з тексту постанови: ЦНАП чи орган місцевого самоврядування справді можуть передавати відомості через вебпортал Пенсійного фонду, але це не означає, що людина може сама подати заяву через особистий кабінет.

Поштою порядок подання заяви також не передбачений.

Що брати із собою

Перелік залежить від конкретної ситуації, але Пенсійний фонд передбачає, зокрема:

документи, що посвідчують особу заявника та членів домогосподарства;

РНОКПП;

документи про зареєстроване, задеклароване або фактичне місце проживання;

документи, що підтверджують відповідний статус, якщо це необхідно.

Для ВПО документом про фактичне місце проживання є, зокрема, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому тягнути із собою паперову теку всього, що коли-небудь видавала держава, не обов’язково. Якщо потрібні відомості вже є в державних інформаційних системах і їх можна отримати через електронну взаємодію реєстрів, повторно подавати відповідні документи не потрібно.

Якщо ж інформації в реєстрах немає, підтвердні документи доведеться надати у паперовій формі.

Чи всім вистачить грошей

За офіційною позицією Мінсоцполітики — так.

Міністерство заявляє, що всі, хто відповідає умовам програми та подасть заяву у встановлений строк, отримають передбачену допомогу.

Загалом програмою планують охопити понад 380 тисяч домогосподарств, у яких живе близько мільйона людей. Загальний обсяг фінансування становить понад 7,4 млрд гривень.

Частину програми фінансують міжнародні та національні гуманітарні організації.

29 вересня Пенсійний фонд вже розпочав перші виплати. Допомогу у 19 400 гривень профінансували для перших 1 424 отримувачів, загальна сума становила понад 27,6 млн гривень.

Для виплат, які проводить Пенсійний фонд, постановою встановлений кінцевий строк — до 30 листопада 2026 року.

На що можна витратити 19 400 гривень

Тут усе просто — обмежень щодо використання грошей немає.

Родина сама вирішує, що їй зараз потрібніше: дрова, вугілля, газ, електроенергія, теплий одяг, ліки чи щось інше. Збирати після цього чеки й доводити державі, що 500 гривень пішли саме на дрова, теж не потрібно.

Мінсоцполітики підтверджує, що родина самостійно визначає, на які потреби спрямувати кошти.

А субсидію через виплату не заберуть?

Субсидію точно не заберуть: 19 400 гривень є одноразовою допомогою і не включаються до сукупного доходу домогосподарства при визначенні права на житлову субсидію та інші види державної соціальної допомоги. Це окремо підтверджує Мінсоцполітики.

Тому боятися, що через отримані 19 400 гривень родині автоматично скасують субсидію, не потрібно.

Головне — не прийти 31 жовтня

Для отримання допомоги немає особливо складного квесту: спочатку відкрийте перший або другий перелік і перевірте свою громаду. Потім перевірте, чи отримуєте допомогу на проживання ВПО і чи правильно у довідці зазначена адреса фактичного проживання.

Якщо все збігається — можна подавати заяву. Зробити це потрібно до 30 жовтня 2026 року включно.

19 400 гривень навряд чи розв’яжуть усі проблеми зими біля фронту, але не скористатися підтримкою лише тому, що до заяви руки дійшли 31 жовтня, — так собі економія.

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