На Донеччині росіяни зруйнували житлову багатоповерхівку, є постраждалі

У ніч проти четверга, 30 травня, російські війська завдали удару дронами по цивільній інфраструктурі на Донеччині. Російські загарбники поцілили безпілотником по житловій багатоповерхівці у місті Білозерське Донецької області, внаслідок чого дві людини дістали поранення. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
📢 «О 02:30 окупанти завдали удару по Білозерському. Ворожий БпЛА Герань-2 поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа», — йдеться в повідомленні прокуратури.
🔥 У результаті атаки зайнялася пожежа в одній із квартир, де в той момент перебувала місцева родина. Поранення отримали 40-річна жінка та її 16-річний син.
🩺 Медики діагностували у постраждалих мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом. Їм надано необхідну медичну допомогу.
☝️ Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)
📌 Нагадаємо:
- У ту ж ніч у Харкові росіяни вдарили по тролейбусному депо — пошкоджено 18 тролейбусів і понад 30 житлових будинків. Постраждали двоє працівників підприємства.
- В Одеській області внаслідок атаки дронів зруйновано відділення «Нової пошти». Жертв і поранених немає.
- Уночі та впродовж 30 травня війська рф завдали масованого удару по Запорізькій області. Пожежа виникла внаслідок прямого влучання по інфраструктурному об’єкту в обласному центрі.