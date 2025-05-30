На Донеччині росіяни зруйнували житлову багатоповерхівку, є постраждалі

У ніч проти четверга, 30 травня, російські війська завдали удару дронами по цивільній інфраструктурі на Донеччині. Російські загарбники поцілили безпілотником по житловій багатоповерхівці у місті Білозерське Донецької області, внаслідок чого дві людини дістали поранення. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

📢 «О 02:30 окупанти завдали удару по Білозерському. Ворожий БпЛА Герань-2 поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа», — йдеться в повідомленні прокуратури.

🔥 У результаті атаки зайнялася пожежа в одній із квартир, де в той момент перебувала місцева родина. Поранення отримали 40-річна жінка та її 16-річний син.

🩺 Медики діагностували у постраждалих мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом. Їм надано необхідну медичну допомогу.

☝️ Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)

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