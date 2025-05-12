На Чернігівщині росіяни зруйнували дронами школу

У ніч на 12 травня російські війська завдали удару дронами по навчальному закладу в Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Унаслідок атаки пошкоджено вікна, двері, покрівлю та фасад шкільної будівлі. Постраждалих немає. Навчання у школі відбувається дистанційно», — зазначив Чаус.

Він також додав, що лише за останній тиждень під вогнем опинилися 29 населених пунктів у трьох районах області. Було зафіксовано 221 обстріл, під час яких пролунало 479 вибухів.

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Це вже не перша атака на цивільну інфраструктуру регіону останнім часом.

👉 Раніше стало відомо, що російські війська застосували ударні дрони проти пасажирського потягу в Чернігівській області.

👉 Окрім того, в місті Семенівка дронова атака рф була спрямована по місцевій лікарні: зруйновано реанімаційне й стоматологічне відділення, зафіксовані серйозні пошкодження.

☝️ Також стало відомо, що внаслідок удару російського безпілотника по вантажному потягу на Донеччині 12 травня постраждав машиніст. Атака не зупинила руху поїздів у регіоні – залізничники продовжують виконувати завдання навіть у складних умовах поблизу зони бойових дій.

📌 Продовжується цілеспрямований терор рф проти мирного населення на півночі України.