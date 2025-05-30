П’ятниця, 30 Травня, 2025
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Росіяни дронами зруйнували відділення «Нової пошти» на Одещині

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни дронами зруйнували відділення «Нової пошти» на Одещині

Вночі 30 травня російські війська атакували Ізмаїл в Одеській області ударними дронами, внаслідок чого було зруйноване відділення Нової пошти. Про це повідомили в ДСНС України та пресслужба Одеської обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «В Одеській області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення Нової пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 кв. м», — йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

Пожежу, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, вдалося швидко загасити. Над ліквідацією займалися 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС, а також 5 нацгвардійців і 1 одиниця техніки Нацгвардії України. Загиблих та постраждалих немає.

📢 «Вночі ворог атакував Ізмаїл ударними безпілотниками. Внаслідок удару вщент зруйноване поштове відділення. На місці зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС. Також пошкоджені вантажні поштові автомобілі, що стояли поруч. На щастя, постраждалих людей немає. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини», — зазначили в Одеській ОВА.

☝️ Нагадаємо:

У ніч на 30 травня російські війська також завдали удару по тролейбусному депо в Харкові. Пошкоджено 18 тролейбусів, понад 30 житлових будинків, а також травмовано двох працівників комунального підприємства.

  • У Харкові пошкоджено скління 33 багатоквартирних будинківтролейбусне депо та 39 тролейбусів.

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