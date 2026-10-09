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В ОГП перевіряють виїзд Кравченка за кордон: вісьмох працівників прокуратури звільнили

Денис Молотов
Денис Молотов
В ОГП перевіряють виїзд Кравченка за кордон: вісьмох працівників прокуратури звільнили
Ілюстративне фото з відкритих джерел / колишній генпрокурор Руслан Кравченко / журналіст Михайло Ткач / 09.10.2026

В Офісі генерального прокурора триває службове розслідування обставин організації закордонного відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Паралельно відомство проводить кадровий аудит і перевірки після операції НАБУ та САП «Карфаген».

Про управлінські рішення 9 жовтня повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський. Посилання на його заяву оприлюднив ОГП.

Звільнення та перевірки на поліграфі

За словами Ковальського, з органів прокуратури звільнили вісьмох осіб, яких згадували в контексті операції «Карфаген». Семеро з них працювали в Офісі генпрокурора. Низку посад ліквідували.

Також 24 прокурори пройшли дослідження на поліграфі. Отримані матеріали передали комісії, яка проводить службове розслідування, подробиці повідомляє hromadske.

Окреме службове розслідування триває щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви. Перевіряють, зокрема, можливе втручання посадовця у службову діяльність інших прокурорів.

Кадрові зміни торкнулися й регіонів: в обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнили з адміністративних посад. Звільнення з керівної посади не тотожне звільненню з органів прокуратури.

Що відомо про перебування Кравченка в Австрії

23 вересня «Українська правда» опублікувала розслідування Михайла Ткача, у якому повідомила про реєстрацію Кравченка та його дружини у Відні. Видання посилалося на отримані відомості з австрійського реєстру місця проживання.

8 жовтня редакція повідомила про затримання Ткача у Відні під час виконання редакційного журналістського завдання, пов’язаного з пошуком колишнього генпрокурора.

За оновленням головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої, журналіста відпустили о четвертій ранку 9 жовтня після понад 12 годин утримання. На момент публікації його засоби зв’язку ще не повернули. Редакція вимагала пояснень від австрійських правоохоронців щодо обставин затримання.

Повідомлення про надання Кравченку державної охорони та подання ним документів на політичний притулок наразі залишаються непідтвердженими офіційно.

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