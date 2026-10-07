Чума росії: Трамп анонсував розмову з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про заплановану телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним щодо можливого випадку легеневої чуми в Іркутській області. Американський лідер повідомив про це журналістам у вівторок, 6 жовтня, передає Associated Press. За словами Трампа, розмова відбудеться «дуже скоро». Конкретної дати він не назвав.

Відповідаючи на запитання про оцінки американської розвідки, президент США зазначив, що у Вашингтоні тривають «дуже глибокі обговорення» цієї теми.

📢 «Ми зможемо повідомити про це, ймовірно, завтра», – додав він.

Напередодні Трамп заявляв про готовність США допомогти росії та називав чуму «важкою хворобою».

Що відомо про смерть працівниці протичумного інституту

Приводом для міжнародної уваги стала смерть 28-річної працівниці Іркутського протичумного інституту. За повідомленнями медіа, жінка померла в лікарні Шелехова в ніч на 2 жовтня.

Місцеві ЗМІ стверджували, що приблизно за тиждень до цього вона розбила пробірку зі збудником чуми. Однак обставини можливого лабораторного інциденту та зараження залишаються непідтвердженими.

Після смерті жінки близько 200 людей, які могли з нею контактувати, взяли під медичний нагляд. У кількох медичних закладах запровадили карантинні обмеження. Органи охорони здоров’я на росії пояснюють смерть пневмонією невстановленого походження та не підтверджують зараження чумою.

ВООЗ оцінила ризик для Європи як дуже низький

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Крістіан Ліндмаєр на брифінгу 6 жовтня повідомив, що причина смерті працівниці офіційно не підтверджена. За інформацією, яку російська сторона передала ВООЗ, лабораторні дослідження контактних осіб не виявили небезпечних інфекційних збудників.

Попередня оцінка ВООЗ визначає ризик для Іркутської області як помірний або низький, для росії загалом — низький, а для європейського регіону — дуже низький. Організація підтримує зв’язок із російською владою та продовжує стежити за ситуацією.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російському Іркутську та сусідньому Шелехові кілька днів відбувається щось дивне.