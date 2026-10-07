ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Чума росії: Трамп анонсував розмову з путіним

Денис Молотов
Денис Молотов
Чума росії: Трамп анонсував розмову з путіним
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про заплановану телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним щодо можливого випадку легеневої чуми в Іркутській області. Американський лідер повідомив про це журналістам у вівторок, 6 жовтня, передає Associated Press. За словами Трампа, розмова відбудеться «дуже скоро». Конкретної дати він не назвав.

Відповідаючи на запитання про оцінки американської розвідки, президент США зазначив, що у Вашингтоні тривають «дуже глибокі обговорення» цієї теми.

📢 «Ми зможемо повідомити про це, ймовірно, завтра», – додав він.

Напередодні Трамп заявляв про готовність США допомогти росії та називав чуму «важкою хворобою».

Що відомо про смерть працівниці протичумного інституту

Приводом для міжнародної уваги стала смерть 28-річної працівниці Іркутського протичумного інституту. За повідомленнями медіа, жінка померла в лікарні Шелехова в ніч на 2 жовтня.

Місцеві ЗМІ стверджували, що приблизно за тиждень до цього вона розбила пробірку зі збудником чуми. Однак обставини можливого лабораторного інциденту та зараження залишаються непідтвердженими.

Після смерті жінки близько 200 людей, які могли з нею контактувати, взяли під медичний нагляд. У кількох медичних закладах запровадили карантинні обмеження. Органи охорони здоров’я на росії пояснюють смерть пневмонією невстановленого походження та не підтверджують зараження чумою.

ВООЗ оцінила ризик для Європи як дуже низький

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Крістіан Ліндмаєр на брифінгу 6 жовтня повідомив, що причина смерті працівниці офіційно не підтверджена. За інформацією, яку російська сторона передала ВООЗ, лабораторні дослідження контактних осіб не виявили небезпечних інфекційних збудників.

Попередня оцінка ВООЗ визначає ризик для Іркутської області як помірний або низький, для росії загалом — низький, а для європейського регіону — дуже низький. Організація підтримує зв’язок із російською владою та продовжує стежити за ситуацією.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російському Іркутську та сусідньому Шелехові кілька днів відбувається щось дивне.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Британія запровадила нові санкції проти рф – у списку судна “тіньового флоту”, пропагандисти та причетні до тортур

ПОДІЇ

У Прилуках кількість загиблих зросла до 14: серед них четверо дітей

ВАЖЛИВО

Жителям Сіверськодонецької громади компенсують до 40 тисяч гривень за переїзд

ЛУГАНЩИНА

Як отримати більшу пенсію після 60 років: що варто знати ВПО

ВПО

Україна залучила €50 млн на житло для родин, які втратили домівки

ВАЖЛИВО

Атаковано пункт пропуску на кордоні з Молдовою: поранено молдовського прикордонника

ВАЖЛИВО

Фейк: Аварійну посадку рейсу Flydubai спричинила сутичка пілотів – українця та росіянина

СТОПФЕЙК

ШІ розшифрував таємний лист Наполеона, написаний 217 років тому

ПОДІЇ

ЄС відхилив прохання України про аванс із кредиту на 2027 рік і наполягає на реформах — FT

ВАЖЛИВО

НАТО готує “теорію перемоги” з дронами і ШІ для відбиття російської атаки – Bloomberg

ПОДІЇ

У Литві будують завод для танків Leopard 2A8

ПОДІЇ

Фейк: Через посилення російських обстрілів депутатів планують вивезти з Києва до 17 жовтня

СТОПФЕЙК

Нобелівськими лауреатами з медицини стали троє дослідників оптогенетики

ПОДІЇ

У Києві серед житлових будинків виявили нездетоновану ракету

ВІЙНА

Україна буде бити по російських НПЗ – Зеленський

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип