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Літні жителі Рубіжанської громади можуть отримати допомогу до опалювального сезону

Денис Молотов
Денис Молотов
Літні жителі Рубіжанської громади можуть отримати допомогу до опалювального сезону
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Луганська ОВА / 08.10.2026

Для мешканців Рубіжанської громади віком від 60 років запровадили одноразову грошову допомогу — 2000 гривень. Виплата передбачена для підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років. Документи прийматимуть до 10 грудня 2026 року.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація. Відповідні зміни внесли до програми «Громада – підтримка для кожного» на 2026 рік.

👥 Хто може звернутися по допомогу

Виплату можуть отримати жителі громади, яким виповнилося 60 років і які одночасно відповідають таким умовам:

  • перебувають на підконтрольній Уряду України території;
  • були зареєстровані в Рубіжанській громаді станом на 24 лютого 2022 року;
  • зберігають цю реєстрацію на момент подання заяви.
📚 Які документи потрібні

Для оформлення допомоги необхідно підготувати:

  • заяву та згоду на обробку персональних даних;
  • копію паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання;
  • копію витягу з реєстру територіальної громади із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копію довідки про взяття на облік ВПО;
  • довідку з реквізитами поточного рахунку в банку, уповноваженому виплачувати пенсії та грошову допомогу.

Бланки заяви та згоди оприлюднені в офіційному повідомленні за першим і другим посиланнями.

Кожну копію документа потрібно засвідчити: написати «Згідно з оригіналом», поставити власноручний підпис, зазначити прізвище, ініціали та дату.

📩 Куди надсилати заяву

Документи необхідно відправити Новою поштою за власний рахунок за такими реквізитами:

  • Місто: Дніпро.
  • Відділення: № 70.
  • Отримувач: Рубіжанська міська військова адміністрація.
  • Телефон отримувача: 093 648 54 80.

📝 Заява з усіма додатками має надійти до 10 грудня 2026 року. Документи, які отримають пізніше, не розглядатимуть, тому варто врахувати час доставки.

👉 Також нагадаємо, що жителі Сіверськодонецької громади можуть отримати компенсацію витрат на переїзд і перевезення майна — до 40 тисяч гривень на домогосподарство. Допомогу фінансують із місцевого бюджету.

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